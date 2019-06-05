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Какой должна быть цена на газ в июне: в Кабмине сообщили детали

5 июня, 21:05

В правительстве считают, что "Нафтогаз" должен существенно уменьшить цену

Фото: PxHere

Компания "Нафтогаз Украины" должна уменьшить цену газа для населения, которая установлена на июнь на уровне 6299 грн за 1000 куб. м без учета стоимости транспортировки, распределения и НДС, на 800-900 грн.

Подробности решения, которое сегодня принял Кабинет министров, опубликованы на правительственном портале.

Согласно документу, с июня "Нафтогаз" обязан продавать для населения газ по цене, которая является самой низкой на одной из четырех площадок (за 1000 куб. м):

  1. Минэкономразвития – средняя таможенная стоимость импортируемого газа, ожидаемая с мая, 5600-5700 грн;
  2. Украинская энергетическая биржа – газ на июнь продавался по цене 5554 грн;
  3. "Нафтогаз" – газ для промышленности по предоплате, установленной на июнь на уровне 5804 грн;
  4. Цена при поставках на условиях специальных обязательств, в соответствии с постановлением Кабмина № 867, на июнь рассчитана на уровне 7185 грн.

Исходя из этих цен, "Нафтогаз" должен уменьшить цену на газ в июне с 6299 грн до 5554 грн.

В правительстве также отчитались о создании межведомственной группы для проверки формулы цены газа со стороны "Нафтогаза".

Новости "Сегодня" сообщали, что сегодня премьер-министр Владимир Гройсман назвал "Нафтогаз" "ненасытным монополистом" и потребовал снизить цены на газ для населения. В ответ компания отчиталась о цене на июль, а не июнь. В сообщении говорится, что в зависимости от тарифа облгазов конечная розничная цена для бытовых потребителей в июле составит "от 7,6 до 8,2 грн за куб. м газа".

Напомним, отпускная цена "Нафтогаза" на газ, которая не включает НДС, а также стоимость транспортировки и распределения, в мае составляла 5990 грн за 1000 куб. м. В июне она выросла до 6299 грн, а в июле снова снизится – до 5803 грн.

При этом в каждом регионе Украины действует своя цена на газ для населения. Например, в июне самая высокая розничная цена на газ установлена для потребителей, которые присоединены к сетям "Николаевгаза" – 8813 грн. Конечный тариф сформировался из нескольких составляющих:

  • оптовая цена газа с учетом наценки "Нафтогаза": она одинакова для всех газсбытов и составляет 6299 грн;
  • наценка поставщика – 157,48 грн;
  • тариф на транспортировку газа – 157,19 грн;
  • стоимость услуги по распределению газа (у каждого предприятия своя) у "Николаевгаза" – 730,5 грн;
  • налог на добавленную стоимость (20%) – 1468,83 грн.

Итого: 6299 + 157,48 + 157,19 + 730,5 + 1468,83 = 8813 грн – цена на газ для потребителей "Николаевгаза".

Гройсман требовал от "Нафтогаза" не повышать цену на газ для населения еще в апреле. Подробнее смотрите в сюжете:


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Тег Кабмин, газ, Нафтогаз, цена на газ, тариф на газ

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