Монетизация субсидий привела к росту долгов за "коммуналку"

Люди стали хуже оплачивать счета. Эксперты: не все разобрались

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Украинцы увеличивают свои долги за жилкомуслуги — таковы данные Госстата. Поставщики услуг бьют тревогу, так как в марте, когда начали выдавать субсидии живыми деньгами, вал неплатежей по счетам резко увеличился. Эксперты в сфере ЖКХ прогнозируют, что в апреле ситуация вряд ли улучшится, и опасаются скорой отмены монетизации для тех субсидиантов, кто начал копить долги.

Цифры и факты

Первыми забили тревогу поставщики холодной воды: как сообщили нам в ассоциации "Укрводоканалэкология", объединяющей более сотни водоканалов по всей стране, в марте (по счетам за февраль) было оплачено в среднем около 70% начисленных сумм, в то время как обычно погашали 85—90%. Например, в Киевской области вода оплачена на 62%, в Житомирской — 64%. Подобные показатели и в большинстве других областей.

"По закону о поставках питьевой воды населению, мы не имеем права отключать воду людям за неуплату, поэтому предприятия находятся в сложном состоянии, у нас тоже растут долги за электроэнергию, по зарплате, я уже не говорю о ремонте водосетей, — говорит директор ассоциации Александр Шкинь. — Мы надеемся, что люди оплатят свои долги, так как многие субсидианты еще не разобрались, что им теперь надо оплачивать полную стоимость услуг. Ведь в марте было много разных доплат: например, индексация пенсий, пособий".

Тепловики итоги отопительного сезона будут подводить в конце мая, но сотрудники одного из столичных поставщиков горячей воды и отопления нам неофициально сообщили, что в феврале предприятие получило от населения меньше денег, чем в январе. Напомним: февральские счета субсидианты уже должны были оплачивать полностью — из тех денег, которые им были выделены государством в пределах социальных норм. Например, норма по отоплению — 48,88 кв. м на семью из одного человека плюс по 13,65 кв. на каждого следующего домочадца.

Власть и эксперты

В Минсоцполитики говорят, что итоги оплаты "коммуналки" субсидиантами подведут по состоянию на 1 мая.

"С мая для получения субсидии на следующие полгода нужно будет подавать заявление, — разъяснили нам в министерстве. — Тем из претендентов, кто будет на эту дату иметь долги по счетам за февраль и март, субсидию не назначат, пока они не погасят долг. Также, скорее всего, этих людей снова переведут на безналичную оплату субсидий. И лишь через полгода, если у них не будет новых долгов, можно будет рассмотреть вопрос о переводе их на наличную выплату госпомощи".

Кстати, если получатели монетизированных субсидий смогут после оплаты счетов сразу использовать сэкономленную сумму (при ее наличии), то должники, даже если им переназначат субсидию в безналичном виде, такой возможности будут лишены. Эксперты по вопросам жилкомхозяйства говорят, что опасались роста неуплаты из-за слабой информированности населения и нежелания многих субсидиантов понимать, что, получив на руки живые деньги от государства, они теперь сами отвечают за расчеты с поставщиками услуг, что и произошло.

"Водоканалы — первый тревожный звонок, но там суммы за холодную воду небольшие, есть серьезные опасения, что за горячую воду и тепло долги составят миллиарды гривен, — говорит эксперт Андрей Никончук. — Многие субсидианты не разобрались, что это за выплаты, и попросту эти деньги проели. Прозрение наступит в апреле, когда люди увидят в платежках сумму долга. Но за счет чего они его погасят — вопрос. Власти создали ситуацию, которая в будущем позволит урезать количество субсидиантов за счет должников".

С мая начислят пеню за просрочку

Эксперт Андрей Никончук также напомнил, что с мая должникам по жилкомуслугам будут начислять пеню. Она небольшая, всего 0,01% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки (например, пеня за май будет начислена начиная с 1 июля), или 3,6% в год. Но если долг, допустим, 10 тыс. грн, за год получается 360 грн. По данным Госстатистики, долги населения за комуслуги на 1 марта достигли 69,4 млрд грн, это на 7,4 млрд грн больше, чем на 1 февраля. Самая большая недоплата за газ — 33 млрд грн, за горячую воду и отопление — 22, за электроэнергию — 6,1, за содержание домов — 4,4, за вывоз мусора — 0,6 млрд грн. Средние начисления на одно домохозяйство составили 2660 грн. Экономист Александр Охрименко говорит, что часть этих долгов вряд ли могут быть взысканы, так как пропущен срок исковой давности.

"Безнадежных долгов около 15%, это порядка 10 млрд грн, их надо списать", — оценил Охрименко.

Напомним, ранее "Сегодня" писали о том, как вернуть деньги тем, кто стал заложником сбоя системы и не получил "потерянную субсидию". Из-за сбоя в системе компенсация упала на счет в Ощадбанке, а субсидиантам забыли сказать об этом.

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АВТОР: Александр Панченко Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.