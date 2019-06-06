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Новый спор о цене на газ: эксперты рассказали, чего ждать украинцам

6 июня, 15:59

Эксперты разделились во мнениях относительно целесообразности измененной тарифной формулы

Фото: Pixabay

Согласно принятому 5 июля постановлению Кабмина, компания "Нафтогаз Украины" должна уменьшить цену газа для населения на 800-900 грн. Речь идет о цене, которая установлена на июнь на уровне 6299 грн за 1000 куб. м без учета стоимости транспортировки, распределения и НДС.

В ответ в "Нафтогазе" отчитались о газовом тарифе на июль, а не на июнь. В сообщении компании говорится, что в зависимости от тарифа облгазов конечная розничная цена для бытовых потребителей в июле составит "от 7,6 до 8,2 грн за куб. м газа".

Так стоит ли украинцам ожидать снижения цены на газ? Новости "Сегодня" расспросили экспертов.

По мнению Владимира Омельченко, директора энергетических программ Центра Разумкова, новая формула по ценам на газ должна повлиять на снижение тарифов для граждан. Эксперт объяснил, что такая перспектива имеет объективное основание - цены на газ европейских хабах снижаются.

"Методика позитивная для потребителя. Но учитывая конфликт "Нафтогаза" и правительства, и что "Нафтогаз" не спешит исполнять правительственные решения, не могу сказать точно, будет ли методика работать. Но если она утверждена Кабмином и опубликована в "Урядовом курьере", "Нафтогаз" будет вынужден [ее использовать]", – сказал Омельченко.

А Михаил Гончар, президент Центра глобалистики Стратегия ХХІ, считает, что снижать цены на газ сейчас не стоит.

"Не думаю, что это полезная вещь… Мы же должны помнить не только о дне сегодняшнем. А о том, что "Нафтогазу" нужно закачать в подземные хранилища 20 – 21 млрд кубометров газа, чтобы пройти зиму, которая обещает быть очень турбулентной, учитывая, что Россия может прекратить транзит через Украину", – отметил эксперт.

По словам Гончара, цены на газ можно было бы снизить, если бы не было риска, что Россия грядущей зимой развяжет новую энергетическую войну и "перекроет кран". 

Напомним, контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го. Украинская сторона неоднократно заявляла, что не может принять требование России о продлении существующего договора и отрабатывает сценарии на случай прекращения транзита с 2020 года


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Тег Кабмин, газ, тарифы, Нафтогаз, транзит, цена на газ, подземные хранилища, тариф на газ

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АВТОР:

Евгения Давыденко

Источник:

Сегодня

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