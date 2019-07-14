"Отмотали" на 1,5 миллиона гривен: в Днепре разоблачили группу тарифных аферистов

Шайка из 6 человек работала по всей стране и помогала "экономить" на ЖКУ

Прайс. За "медленные" счетчики дельцы просили от 350 до 5 тысяч гривен. Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Необычную преступную группировку на днях разоблачили в Днепре. Как рассказала "Сегодня" спикер департамента защиты экономики Нацполиции Наталья Калиновская, правоохранители задержала банду из шести человек, которая помогала всем желающим сэкономить на платежах за ЖКУ и устанавливать специальные медленные счетчики, сильно снижающие потребление воды, газа и электроэнергии. Оценивали они свои услуги по-разному: от 350 до 5 тыс. грн. По данным следствия, уже установлено, что дельцы причастны к десяткам фактам воровства коммунальных услуг. Не исключено, что при расследовании таких случаев окажется еще больше.

"Клиентов они находили, рекламируя свои услуги в интернете, используя для этого две онлайн-площадки, — рассказывает Наталья Калиновская. — После того как к ним обращались желающие, аферисты почтой высылали клиентам такие счетчики с подробными инструкциями по применению".

В полиции добавляют, что "умельцы" не останавливались на достигнутом и постоянно расширяли свой ассортимент услуг.

"Преступная схема работала в нескольких направлениях: скрытое вмешательство в работу газовых счетчиков, собственное производство и обслуживание приборов, с помощью которых останавливались счетчики электроэнергии, незаконная замена и установка пломб на счетчиках воды, газа и электроэнергии, — сообщили нам в полиции. — Установлено более 30 фактов выполнения подобных заказов на территории Днепропетровской и других областей".

По оценкам силовиков, поставщикам воды, газа и электроэнергии нанесен ущерб на общую сумму более 1,5 млн грн.

Сейчас полиция решает вопрос об объявлении подозрения фигурантам. Копы не исключают, что народные умельцы имели прямое отношение к коммунальным службам, потому как отлично знали принципы работы всех счетчиков.

Впрочем, по словам копов, не избегут ответственности и граждане, которые заказывали и устанавливали себе приборы для остановки счетчиков. Адреса таких квартир и домов будут переданы профильным службам, после чего владельцы недвижимости будут вынуждены заплатить штрафы за воровство воды, газа и электроэнергии. Как правило, накладывается штраф от 5 до 20 тыс. грн. Кроме того, временно, до момента погашения, прекращается предоставление услуги. Если же воровство воды, газа и электроэнергии происходило в течение продолжительного времени, то виновный может получить до двух лет ограничения свободы, и такие приговоры уже не редкость. В свою очередь коммунальщики напоминают, что их оборудование позволяет сейчас с легкостью определять то, было ли вмешательство в работу любого счетчика. По их словам, магниты не только незаконны, но еще опасны и тем, что быстро выводят из строя исправные счетчики.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали о том, как мошенники воруют деньги с банковских карт украинцев, блокируя их SIM-карты.

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