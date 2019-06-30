Спасаться от жары и не переплачивать: советы экспертов по разумному использованию кондиционеров

Без кондиционеров и вентиляторов в жару не обойтись, говорят медики

Фото: Pixabay

Жара этим летом бьет все рекорды. В пресс-службе Нацэнергокомпании (НЭК) "Укрэнерго" сообщают, что за последние две недели в Украине зафиксированы рекордные показатели температуры воздуха. При этом пик потребления мощности составил 17 935 МВт. Что может привести к проблемам с электроэнергией: банально не хватит мощности на повышенное потребление электроприборов.

Синоптики тоже удивляются. В целом, температурный фон в июне превысил норму на 9 градусов. После аномальной жары грозы принесли прохладу, но расслабляться пока рано – известный народный метеоролог Леонид Горбань в своем прогнозе на лето пообещал, что июль будет таким же, как июнь – с жарой выше нормы и осадками ниже нормы.

Перегрев может серьезно навредить организму, говорит терапевт Наталья Нарижная. В частности, может вызвать потерю сознания, повышение давления, обострение хронических заболеваний, и даже, к примеру, у страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, – остановку сердца.

Самый опасный период суток – с 12.00 до 18.00. В это время не стоит забывать о головных уборах, а пожилым людям, страдающим хроническими заболеваниями, и вовсе не рекомендуется выходить на улицу.

Также среди основных рекомендаций для поддержания нормального теплообмена организма – употреблять побольше воды.

"Дневная доза в это время – минимум 2 л. Воду лучше пить комнатной температуры", – рассказывает терапевт Наталья Нарижная.

В жару без кондиционера не обойтись, добавляет медик. Ведь он охлаждает воздух, убирает лишнюю влагу и тем самым помогает переносить высокие температуры. Однако, чтобы не простудиться, им нужно правильно пользоваться.

"Во – первых, кондиционер люди забывают чистить, – говорит Наталья Нарижная. – Также люди болеют из-за того, что неправильно контролируют температуру. Она должна быть оптимальная – не 18 – 19 ℃, а 22℃. А выдуваемый воздух не должен попадать на людей".

10 способов остудить помещение и не переплачивать

Чтобы не переплачивать за комфорт и поддержание нормальной температуры в комнатах, поставщики электроэнергии предлагают обращать внимание на энергосбережение.

"Если каждый будет пользоваться кондиционерами рационально, то сможет повысить домашний комфорт, уменьшить свои расходы и сделает вклад в стабильность энергосистемы Украины в часы пиковых нагрузок – когда все включают электроприборы", – рассказывает директор "Киевских энергетических услуг" Виктор Мельников. В компании-поставщике дают 10 советов:

1) пользуйтесь кондиционерами с классом энергоэффективности не ниже А или А+;

2) охлаждайте только необходимые помещения, где находитесь большую часть суток;

3) во время работы кондиционера плотно закрывайте двери и окна, чтобы не терять холод;

4) защита дома и комнаты от лишнего нагрева уменьшит потребность в кондиционере:

опускайте жалюзи или шторы, а лучше – используйте внешние ролеты;

навес над окном сохранит несколько градусов в самое жаркое время – в полдень;

хорошо утепленный дом меньше нагревается летом;

защитит от солнца тональная пленка на окна или стеклопакеты с напылением;

вместо горячих ламп накаливания установите LED-лампы, которые почти не нагреваются;

5) не переохлаждайте помещение – комфортная температура для человека летом 23-24 градуса, а перепад между жарой и прохладой не должен превышать 12 градусов;

6) с утра, пока не слишком жарко, достаточно открыть окна и проветрить квартиру;

7) ежегодно делайте профилактику кондиционера – проверку, зарядку охлаждающей жидкостью, фильтры от пыли очищайте регулярно – и прибор будет работать эффективнее;

8) не заграждайте кондиционер шторами, обеспечивайте свободный оборот воздуха;

9) не стоит держать кондиционер постоянно включенным – лучше настроить периодическое включение прибора при помощи встроенного таймера или через "умную" розетку;

10) пользуясь кондиционерами ночью, применяйте сберегающий и тихий режим работы "Sleep", а двузонный счетчик электроэнергии поможет платить в два раза меньше за электроэнергию с 23:00 до 7:00.

"Самый простой способ установить двузонный счетчик, чтобы меньше платить за электроэнергию – это воспользоваться первым в Украине энергоэфективным набором Розумний WATT. Набор помимо самого счетчика включает в себя услугу по его быстрой установке, долговечные и экономичные LED-лампы, умную розетку с таймером", – рассказал менеджер по коммуникациям ДТЭК ЭСКО Антон Ковалишин.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, что нынешнее лето станет самым жарким за всю историю наблюдений.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Спасаться от жары и не переплачивать: советы экспертов по разумному использованию кондиционеров". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"