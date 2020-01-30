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Платежки за тепло станут меньше: Гончарук сделал заявление

30 января, 17:24

Премьер отметил, что сейчас цена газа ниже, чем в аналогичный период прошлого года

/ Фото: Сегодня

Правительство провело серьезную работу для снижения стоимости платежки. Сейчас 143 предприятия осуществили перерасчет в 21 области и городе Киеве. Об этом в Telegram заявил премьер Алексей Гончарук.

"За декабрь люди получили цену в платежках до 30% меньше. Однако отопительный сезон еще продолжается. Поэтому в январе и феврале местным властям еще предстоит приложить усилия, чтобы украинцы платили меньше за тепло. Все необходимые механизмы для этого правительство предоставило", – написал он.

Алексей Гончарук, отметил, что объективно сейчас цена газа ниже, чем в аналогичный период прошлого года. Это результат прозрачного рыночного ценообразования.

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"Спасибо местной власти в тех областях, где произошел перерасчет тарифов. Те представители на местах, которые до сих пор этого не сделали – призываю активно приобщиться к процессу", – добавил премьер.

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Ранее в Кабмине назвали город, где сделали самый крупный перерасчет платы за тепло.

Напомним, с 2020 года украинцы, использующие природный газ для бытовых нужд (приготовление пищи, подогрев воды и отопление домов), платят за него по-новому: из общей суммы в счетах отдельно выделили абонплату.

Экономисты поддерживают введение абонплатыи называют ее первым шагом для введения в Украине реальной конкуренции между поставщиками газа. Член экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин говорит, что новая схема платы за газ более прозрачная, чем нынешняя, так как показывает, за что платит потребитель: товар (газ) – отдельно, услуги по его доставке – отдельно.

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