/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Повысятся ли тарифы на тепло: у Зеленского дали ответ https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%B0%20%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%B0%20%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F.jpg 2019-07-29T14:39:00+03:00 ЖКХ Андрей Герус напомнил, что стоимость газа снизилась на 21%

Оснований для повышения тарифов на тепло в следующем отопительном сезоне нет, учитывая стоимость газа. Об этом заявил представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус в интервью "РБК-Украина".

"При сегодняшней цене газа оснований для повышения тарифов на тепло нет. В тарифе учитывалась цена газа по состоянию на конец прошлого года, после этого она снизилась на 21%. Однако все зависит от рыночных колебаний, как изменится цена осенью, поэтому я не могу давать точных прогнозов", – сказал он.

При этом Герус добавил, что некоторые бедные домохозяйства потеряли право на субсидию и сейчас изучаются критерии с целью вернуть им эту помощь от государства.

"То, что мы точно можем делать и это не зависит от цены газа, – это субсидии. Некоторые домохозяйства, которые должны пользоваться субсидиями, потому что они бедные, потеряли на них право. Мы анализируем, как можно изменить критерии для того, чтобы люди, которые действительно нуждаются в помощи, смогли получать субсидии", – сказал представитель президента.

Реклама

По его оценкам, речь идет приблизительно об одном миллионе семей, которым может предоставляться адресная помощь.

"Среди этого миллиона, думаю, в значительной степени будут пенсионеры, которым более 70 лет, потому что это незащищенная категория", – заключил он.

В тренде Чего ждать от курса доллара через неделю: озвучен прогноз

Ранее в Кабмине сообщили, что предельная стоимость газа для населения в августе уменьшится по меньшей мере на 5,5% по сравнению с июльской ценой и составит не более 4640 грн за 1000 куб. м без учета налога на добавленную стоимость (НДС) и транспортных расходов.

Новости "Сегодня" писали, что стоимость газа для населения в июне без НДС и транспортных расходов была снижена до 5553,89 грн, а в июле – до 4905,67 грн за 1000 куб. м.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что стоимость газа, которая будет установлена на август для населения, должна стать основной для следующего отопительного сезона, так как сейчас идет основная закупка топлива.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама