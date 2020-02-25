Счета за газ: как переход на киловатты изменит суммы в платежках

Как бы украинцы не экономили газ, счета за него не станут меньше, пока счетчик учитывает только объем топлива, а не его качество. Поэтому в Украине предлагают перевести учет газа с кубометров в киловатты. Новости "Сегодня" разбирались, как такой переход, если он состоится, скажется на суммах в платежках украинцев.

Киевлянка Тамила Владимировна вспоминает, что когда чайник закипал за пять минут. Теперь же газ в ее плите горит не синим, а красным, а вода закипает значительно дольше – 16 минут! Быстро крутятся только цифры на счетчике.

"Платим непонятно за что", – сетует женщина.

И на качество газа жалуется не только она. Среди украинцев даже ходят слухи, что газовики якобы разбавляют голубое топливо азотом. Правда, эксперты уверяют: делать такое совершенно невыгодно, а причина низкого качества топлива может быть в другом.

"Стоимость инертных газов дороже, чем природный газ... У нас разный газ на входе в газотранспортную систему – газ от северного соседа и тот, что добывается внутри страны", – объясняет эксперт по вопросам энергетики Игорь Черкашин.

В итоге и качество голубого топлива разное, потому в разных населенных пунктах калорийность газа – то есть теплота его сгорания – может существенно различаться. А еще очень многое зависит от того, в каком состоянии находятся трубы, которые идут к вашему дому. Большая часть газовых сетей в Украине прокладывалась десятки лет назад, состояние труб уже далеко не идеальное. Из-за этого возможны утечки газа. В результате в газовой сети падает давление и теплотворная способность голубого топлива снижается.

О том, что газ в Украине разного качества, заговорил и глава Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Валерий Тарасюк.

"Когда мы посмотрим на примеры, то чтобы приготовить одну и ту же емкость, во Львове нужно потратить 1,1 куба газа, а в Киеве – 1 куб. Таким образом, Львов заплатит больше, потому что он платит за объемы", – подсчитал Тарасюк.

Поэтому в Нацкомиссии предлагают кардинальные перемены – измерять голубое топливо не кубометрах, а в киловаттах, то есть в единицах изменения энергии. Если это произойдет, цена на газ будет зависеть от количества тепла, которое дает топливо именно в вашем доме.

"На самом деле расчеты по теплотворности хороши – вы платите за реальную теплотворность газа", – отмечает Черкашин.

Но значит ли это, что всем нам придется выкинуть старые газовые счетчики и вместо них закупать новые, которые будут считать киловатты? В "Нафтогазе Украины" уверяют, что нет. Кубометры газа с вашего счетчика будут просто переводиться в киловатты. Для этого будут определять теплоту сгорания газа.

В тренде Счета за газ: как переход на киловатты изменит суммы в платежках

"Счетчики не должны быть другими. Есть специальный перерасчет – и в платежке у потребителя все будет показано максимально прозрачно", – говорит директор ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" Максим Рабинович.

На такую систему учета уже давно перешли едва ли не все страны Европейского Союза. Например, у жителей чешской столицы Праги все числа, которые используют для подсчета, в кубометрах. Их потом переводят в киловатт-часы. В среднем один куб – это примерно 10 киловатт, но может быть и меньше, и больше в зависимости от качества газа. Цены устанавливаются в киловатт-часах, но местные жители не путаются с расчетами. Говорят, что используют специальное приложение или привлекают специалистов газовой компании.

В Украине же с прозрачностью расчетов остаются сложности. Например, украинцы вынуждены доплачивать так называемые коэффициенты. К сумме в платежке добавляют еще 5-7% – мол, за то, что на улице мороз, и объем газа из-за этого меняется. Эксперты говорят, что такая практика незаконна в принципе. Постановление о коэффициентах принималось 15 лет назад и давно устарело. Кроме того, оно должно было применяться только в отношении предприятий, а не населения. НКРЭКУ уже много лет пыталась отменить "морозные коэффициенты" через суд, но газконторы продолжают их начислять.

С переходом на учет газа в киловаттах эта проблем исчезнет сама собой, говорят эксперты. Впрочем, газконторы смогут манипулировать и с определением киловатт, предупреждают специалисты и советуют властям разработать жизнеспособную систему государственного контроля. По их словам, пока что есть риск, что после перехода на учет газа в киловаттах украинцы будут платить даже больше, чем сейчас.

Впрочем, в НКРЭКУ уверяют, что не допустят такой ситуации. Да и для подготовки таких кардинальных изменений нужно немало времени.

"Инициативу эту мы полностью поддерживаем, но поддерживаем введение ее по меньшей мере осенью, а, возможно, даже через год – чтобы спокойно к этому подготовиться", – говорит Тарасюк.

До этого момента украинцам и дальше будут выставлять цены на газ в киловаттах. И стоимость газа пока что будет снижаться, заверил в эфире "Свободы слова Савика Шустера" министр энергетики Алексей Оржель.

"И февраль, и март, и лето – это будут рекордно меньшие цены, потому что нам удалось стабилизировать ситуацию на рынке газа", – сказал министр.

Дело в том, что цены на газ в Украине теперь привязаны к ценам в Европе. А стоимость голубого топлива там продолжает падать из-за того, что прошлым летом и осенью в хранилища закачали много газа, и опять же – из-за рекордно теплой зимы.

Напомним, ранее в правительстве также заявили, что украинцам вернули одну платежку за газ, но счета в ней будет все равно два. Как объяснял Тарасюк, потребители просто начнут получать оба счета на одном листе бумаге, что сделает оплату более удобной. По его словам , вернуться к старой форме квитанции за газ (без отдельной платы за транспортировку) украинцы все равно не смогут, поскольку теперь поставщик и транспортер газа – это разные компании, которые предоставляют отдельные услуги.

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