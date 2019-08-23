Сколько денег направили на пенсии и субсидии: ПФУ подвел итоги месяца

Речь идет о выплате пенсий за август и жилищных субсидий за июль

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) в пятницу, 23 августа, в соответствии с утвержденными графиками завершил финансирование пенсионных выплат за август и жилищных субсидий за июль. Об этом сообщается на странице ПФУ в Facebook.

По данным пресс-службы, в августе на выплату пенсий направлено 35,05 млрд грн, а на выплату жилищных субсидий – 157,2 млн грн.

"Финансирование пенсий сентября 2019 года и жилищных субсидий августа 2019 года начнется 2 сентября", – сказано в сообщении.

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Новости "Сегодня" писали, что 25 июля Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий за июль и жилищных субсидий за июнь. По данным ведомства, на пенсии было направлено 35 млрд грн, а на субсидии – 182,4 млн грн, а месяцем ранее 33,9 млрд гривен и 97,6 млн гривен соответственно.

При этом в июле средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство увеличился на 22,7% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года – до 127,5 грн.

Мы также писали, что в мае Кабинет министров уменьшил на 13,56 млрд гривен субвенцию из государственного бюджета местным бюджетам на субсидии. Причина – существенное сокращение количества их получателей.

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