Сколько пенсионеров получили субсидии наличными: итоги месяца
О выплатах, которые производились в июне, отчитался Пенсионный фонд
Более 470 тыс. пенсионеров в Украине в июне получили субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в наличной форме за май. Об этом сообщается на странице Пенсионного фонда (ПФ) в Facebook.
Жилищные субсидии наличными получили 471,6 тыс. пенсионеров.
Общая сумма составила 97,7 млн грн.
Ранее новости "Сегодня" сообщали, что 2 июля ПФ сообщил о начале финансирования пенсий за июль и жилищных субсидий за июнь. На пенсионные выплаты было направлено 585,6 млн грн, на жилищные субсидии – 3 млн грн. При этом в период отопительного сезона Пенсионный фонд выплатил 10,1 млрд грн субсидий.
В мае Кабинет министров уменьшил на 13,56 млрд грн субвенцию из государственного бюджета местным бюджетам на субсидии. Причина состояла в существенном сокращении количества их получателей.
В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман ранее заявил, что опыт монетизации субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг будет учтен при монетизации других льгот. Работа в этом направлении начнется с октября 2019 года.
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