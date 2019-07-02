Сколько пенсионеров получили субсидии наличными: итоги месяца

О выплатах, которые производились в июне, отчитался Пенсионный фонд

Фото: Сергей Николаев, Сегодня

Более 470 тыс. пенсионеров в Украине в июне получили субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в наличной форме за май. Об этом сообщается на странице Пенсионного фонда (ПФ) в Facebook.

Жилищные субсидии наличными получили 471,6 тыс. пенсионеров.

Общая сумма составила 97,7 млн грн.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что 2 июля ПФ сообщил о начале финансирования пенсий за июль и жилищных субсидий за июнь. На пенсионные выплаты было направлено 585,6 млн грн, на жилищные субсидии – 3 млн грн. При этом в период отопительного сезона Пенсионный фонд выплатил 10,1 млрд грн субсидий.

В мае Кабинет министров уменьшил на 13,56 млрд грн субвенцию из государственного бюджета местным бюджетам на субсидии. Причина состояла в существенном сокращении количества их получателей.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман ранее заявил, что опыт монетизации субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг будет учтен при монетизации других льгот. Работа в этом направлении начнется с октября 2019 года.

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