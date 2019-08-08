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В Украине подсчитали пенсионеров, получивших субсидии "живыми" деньгами

Сегодня, 16:47

Итоги месяца подвели в Пенсионном фонде

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Пенсионный фонд (ПФ) Украины в июле обеспечил выплату пенсионерам субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг в наличной форме за июнь 2019 года. Об этом сообщается на странице Фонда в Facebook.

По данным ПФ, общая сумма монетизированных субсидий за месяц составила 150,2 млн гривен, а количество получателей – 584,7 тыс. человек.

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Новости "Сегодня" писали, что 25 июля Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий за июль и жилищных субсидий за июнь. По данным ведомства, на пенсии было направлено 35 млрд гривен, а на субсидии – 182,4 млн гривен, тогда как месяцем ранее 33,9 млрд гривен и 97,6 млн гривен соответственно. Таким образом, в июле выплаты увеличились на 1,1 млрд гривен и 84,8 млн гривен.

В июле ПФ также сообщил, что утвержден показатель средней заработной платы в Украине для вычисления пенсий на уровне 9081,68 гривни.

Мы также писали, что в мае Кабинет министров уменьшил на 13,56 млрд гривен субвенцию из государственного бюджета местным бюджетам на субсидии. Причина – существенное сокращение количества их получателей.

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ЖКХ пенсионеры субсидии Пенсионный фонд монетизация

Источник: Сегодня

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