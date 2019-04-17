Тарифы на газ в Украине уже можно снизить: Кистион объяснил ситуацию

В Кабмине уверены, что "Нафтогаз" препятствует рыночному ценообразованию

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Реформа рынка газа в Украине дает первые положительные результаты – сложилась благоприятная ситуация как для бизнеса, так и для населения, а цены на газ для газ для потребителей могут снизиться. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион после того, как в "Нафтогазе" отметили, что не могут выполнить постановление Кабмина о снижении стоимости газа для населения.

"В Украине происходит депмонополизация рынка газа. ... Впервые у потребителей, которые не удовлетворены сотрудничеством со своим поставщиком газа, появилась возможность перейти к другому, который на конкурентных условиях имеет возможность и право предложить более низкую цену", - отметил Кистион.

По его словам, население имеет право платить меньше, когда газ на рынке дешевеет.

"Газ дешевеет, население вправе тоже платить меньше. Чтобы монополист не препятствовал свободному рыночному ценообразованию, правительство обязало НАК "Нафтогаз Украины" продавать газ с учетом ценовых трендов, то есть дешевле. Если конъюнктура газового рынка демонстрирует снижение цен на газ для промышленности, "Нафтогаз" обязан продавать для населения газ по цене, которая определяется как "среднеарифметическая цена газа, по которой компания предлагает газ промышленным потребителям при условии предоплаты". Если цена для промышленности растет, "Нафтогаз" должен продавать газ для населения по предельной цене", - пояснил Кистион.

По мнению чиновника, уже платежки за май могут быть существенно ниже.

"Поставщик, который воспользуется благоприятной конъюнктурой на газовом рынке, будет выгоду не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе. Ведь именно население является крупнейшим потребителем газа в Украине", - отметил Кистион.

Напомним, решение Кабмина, которое разрешает "Нафтогазу" снизить цену на газ для населения, было принято 3 апреля. В правительстве объяснили его тем, что, по прогнозам Министерства энергетики и угольной промышленности, тенденция к снижению цен на газ будет наблюдаться в Украине до декабря 2019 года.

16 апреля в "Нафтогазе" отметили, что не могут выполнить постановление Кабмина о снижении стоимости газа для населения. Как заявил руководитель газового дивизиона компании Андрей Фаворов, снижение цены предусмотрено постановлением № 293, которое не отменяет режим спецобязательств, возложенный на "Нафтогаз" постановлением № 867. Именно последнее постановление и предлагает компания отменить или изменить. 17 апреля "Нафтогаз Украины" попросил правительство отменить решение о повышении цены на газ для украинцев с 1 мая на 15%.

В ответ на это премьер-министр Владимир Гройсман отставкой пригрозил главе "Нафтогаза" Андрею Коболеву из-за цены на газ для украинцев.

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