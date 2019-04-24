У Зеленского обсуждают снижение цен на газ для населения

Вопросом занимаются эксперты, заверил спикер штаба Разумков

Фото: Pixabay

В команде Владимира Зеленского, который лидирует по итогам второго тура президентских выборов, обсуждают вопрос снижения цены на газ для населения. Об этом сообщил спикер штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков в эфире "112 Украина".

Так, к Разумкову обратился нардеп с вопросом, готов президент Зеленский выдать свой первый указ, который приостановит решение Кабинета Министров о повышении цены на газ. На что спикер штаба Зеленского ответил:

"Этот вопрос сейчас на обсуждении, в том числе среди экспертов. И насколько я понимаю, это один из реальных возможных механизмов снизить тарифы в стране", – заявил Разумков.

Ранее в команде Зеленского уже заявили – тарифы это не компетенция президента. Снизить плату за квартплату удастся, только если побороть коррупцию. Поэтому быстро низких тарифов в платежках ждать не стоит.

Напомним, 22 апреля Кабмин и "Нафтогаз" согласовали механизм, благодаря которому цена на газ для населения уменьшится с 1 мая. Такое заявление "Нафтогаз Украины" делал в понедельник, 22 апреля, не дожидаясь следующего заседания Кабмина.

Так, конечная розничная цена газа для населения снизится не с 1 апреля, как было обещано раньше, а с 1 мая. Она составит 8247 грн за 1 тыс. куб. м., или порядка 8,25 грн за кубометр. Раньше украинцы платили 8,55 грн за кубометр. А с 1 мая, по постановлению правительства №867, цена должна была составить 9,7 грн за кубометр.

Подробнее о новых тарифах читайте на сайте "Сегодня" в материале "Газ подешевеет: надолго ли понизятся тарифы для населения".

Как известно, во вторник, 23 апреля, в 17:45 Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины обработала 100% электронных протоколов окружных избирательных комиссий. По этим данным, к финишу в избирательной гонке первым пришел Владимир Зеленский с результатом 73,22% ( 13 541 530 голосов). Действующий президент Украины Петр Порошенко набрал 24,45% (4 522 320 голосов).

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