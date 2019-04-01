В Днепре и Херсоне решили отключить отопление

Мэрии Днепра и Херсона решили закончить отопительный сезон

Иллюстрация. Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В Днепре и Херсоне решили отключить отопление //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/48f/c60/5c448fc6039b1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/48f/c60/5c448fc6039b1.jpg 2019-04-01T13:20:58+03:00 ЖКХ Мэрии Днепра и Херсона решили закончить отопительный сезон

В Днепре и Херсоне местные власти решили завершить отопительный сезон 2018-2019 годов.

Так, мэрия Днепра решила с 1 апреля прекратить отопление квартир горожан. Соответствующее решение появилось на сайте городского совета. Это решение было обусловлено повышением среднесуточной температуры воздуха.

В Херсоне днем ​​окончания отопительного сезона для общеобразовательных учебных заведений, детских учебных заведений, учреждений здравоохранения, культуры и спорта, жилого фонда, предприятий и организаций, согласно распоряжению, считается 31 марта, говорится на сайте мэрии.

Ранее мы сообщали о том, что завершился отопительный сезон в Одессе. Подача теплоносителя была прекращена в ночь на 1 апреля.

Также мы сообщали, что из-за теплой погоды на улице жители столицы начали массово жаловаться на "жару" в квартирах. Киевляне интересуются, собираются ли власти раньше отключать отопление, ведь это помогло бы прилично сэкономить на оплате "коммуналки".

Ранее коммунальное предприятие (КП) "Киевтеплоэнерго" обнародовало возможные тарифы на отопление и горячую воду, которые предлагают ввести в Киеве с 1 мая 2019 года.

Также сообщалось, что на май в Украине запланировано новое повышение цены на газ, поэтому украинцам следует ждать и повышения стоимости горячей воды. Об этом в комментарии "Сегодня" рассказал эксперт Андрей Никончук.

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