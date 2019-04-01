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В Одессе досрочно завершили отопительный сезон

Сегодня, 09:53

По всей Украине отопительный сезон завершается 15 апреля

Фото: Александр Яремчук, Сегодня
В Одессе досрочно завершили отопительный сезон //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/ae4/148/5c6ae4148e479.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/ae4/148/5c6ae4148e479.jpg Одесса По всей Украине отопительный сезон завершается 15 апреля

В понедельник, 1 апреля, в Одессе завершился отопительный сезон. Подача теплоносителя прекращена в ночь на 1 апреля. Об этом заявили в пресс-службе мэрии. 

Решение принято с учетом строительных норм и правил. Соответствующее распоряжение подписано мэром Одессы 29 марта.
Руководителям предприятий всех форм собственности, на балансе которых находятся системы центрального отопления, было поручено обеспечить их отключение.

Коммунальному предприятию "Теплоснабжение города Одессы", руководителям предприятий, на балансе которых находятся системы центрального отопления и горячего водоснабжения, поручено начать выполнение планового ремонта теплотрасс и систем центрального отопления.

Контроль за выполнением данного распоряжения возложен на первого заместителя Одесского городского головы Анатолия Орловского.

Отметим, что из-за теплой погоды на улице жители столицы начали массово жаловаться на "жару" в квартирах. Киевляне интересуются, собираются ли власти раньше отключать отопление, ведь это помогло бы прилично сэкономить на оплате "коммуналки". 

Ранее коммунальное предприятие (КП) "Киевтеплоэнерго" обнародовало возможные тарифы на отопление и горячую воду, которые предлагают ввести в Киеве с 1 мая 2019 года. 

Также сообщалось, что на май в Украине запланировано новое повышение цены на газ, поэтому украинцам следует ждать и повышения стоимости горячей воды. Об этом в комментарии "Сегодня" рассказал эксперт Андрей Никончук.

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Тег цена, отопление, потепление, тариф

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Источник:

УНИАН

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