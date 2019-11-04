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В Украине подсчитали пенсионеров, получивших субсидии живыми деньгами

4 ноября, 16:59

В Пенсионном фонде обнародовали результаты октября

/ Фото: Сергей Николаев, Сегодня

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) в октябре обеспечил выплату пенсионерам субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг в наличной форме за сентябрь 2019 года. Об этом сообщается 4 ноября на странице фонда в Facebook.

По данным ПФУ, общая сумма монетизированных субсидий за месяц составила 155,1 млн грн, а количество получателей – 660,9 тыс. человек.

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Новости "Сегодня" писали, что, согласно поданному в Верховную Раду проекту госбюджета на 2020 год, минимальная пенсия для тех, кому она будет оформляться в следующем году, может составлять в начале года 1638 грн, с 1 июля – 1712 грн, с 1 декабря – 1769 грн. В целом повышение за год составит всего 131 грн, или 8%.

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Мы также сообщали, что ПФУ запустил услугу оформления пенсии "в один клик" через веб-портал электронных услуг. Новый сервис предусматривает предоставление документов для назначения пенсии в электронном виде, но после принятия решения о назначении пенсии получателю придется прийти в ПФУ за удостоверением.

Видео: Пенсионный фонд Украины / YouTube

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Источник: Сегодня

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