В Украине стартовало финансирование пенсий и субсидий за месяц

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) 2 октября начал финансирование пенсий за октябрь и жилищных субсидий за сентябрь. Об этом сообщается на странице фонда в Facebook.

По данным ПФУ, на пенсионные выплаты направлено 595,7 млн грн, а на субсидии – 2,4 млн грн.

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Новости "Сегодня" писали, что 26 сентября ПФУ отчитался о завершении финансирования пенсионных выплат за сентябрь и жилищных субсидий за август в соответствии с утвержденными графиками. По данным фонда, на выплату пенсий было направлено 35,1 млрд грн, а на выплату жилищных субсидий – 147,6 млн грн.

По данным фонда, с 1 января 2016 года по 1 июля 2019-го пенсионеров стало меньше почти на 946,6 тыс. человек. К июлю их численность составляла почти 11,35 млн человек.

Мы также сообщали, что ПФУ запустил услугу оформления пенсии "в один клик" через веб-портал электронных услуг. Новый сервис предусматривает предоставление документов для назначения пенсии в электронном виде, но после принятия решения о назначении пенсии получателю придется прийти в ПФУ за удостоверением.

Видео: Пенсионный фонд Украины / YouTube

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