Сделать стартовой
26,27
29,72
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости ЖКХ

Запасы "зимнего" газа в Украине превысили 13 миллиардов кубометров

24 июня, 12:45

Среднесуточный объем закачки газа в июне составляет 70 млн кубометров

Фото: "Укртрансгаз"
Фото: "Укртрансгаз".

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ), которые к отопительному сезону должны вырасти до 20 млрд куб. м, по состоянию на сегодня, 24 июня, превысили 13 млрд куб. м. Об этом написала пресс-служба "Укртрансгаза" на странице в Facebook.

"По состоянию на сегодняшнее утро в украинских ПХГ уже накоплено 13,07 млрд куб. м природного газа. Это на 20%, или на 2,2 млрд куб. м больше, чем в прошлом году", – сказано в сообщении.

По информации компании, за две декады июня среднесуточный объем закачки газа составил 70 млн куб. м.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Украина начала сезон закачки природного газа 5 апреля. К июню запасы в ПХГ достигли 11,46 млрд куб. м.

О том, что для прохождения следующего отопительного сезона Украине нужно накопить 20 млрд куб. м "зимнего" газа, сообщал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. По его словам, для этого компания должна найти 1 млрд долларов финансирования.

Напомним, контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го. Украинская сторона неоднократно заявляла, что не может принять требование России о продлении существующего договора и отрабатывает сценарии на случай прекращения транзита с 2020 года.

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Данилюка, если с 2020 года Украина лишится статуса транзитера российского газа в Европу, страна потеряет 3 млрд долларов доходов, а также геополитический статус. 


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег газ, ЖКХ, Укртрансгаз, ПХГ, запасы газа

Вы сейчас просматриваете новость " Запасы "зимнего" газа в Украине превысили 13 миллиардов кубометров". Другие Новости ЖКХ смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новый сезон газового спора: эксперты спрогнозировали развитие событий с газовым договором Украины и РФ

22 июня, 07:00

С нового года страна может остаться без тран­­зита газа, а на­­род — без тепла

Хранилища заполнены на 40%: сколько газа накопила Украина на зиму

18 июня, 09:25

Импорт газа по реверсу из Европы сохраняется

Стало известно, сколько газа закачали иностранцы в украинские хранилища

11 июня, 12:58

Договоры о хранении природного газа заключили 24 компании

Запасы "зимнего" газа в Украине приблизились к 12 миллиардам кубометров

10 июня, 15:13

За сутки в ПХГ закачано более 75 миллионов кубометров газа

ASUS готовит к выпуску двойной слайдер в стиле легендарной Nokia

Как ухаживать за денежным деревом, чтобы оно приносило удачу

Кардиологи изменили нормы артериального давления

В полиции сказали, из какого оружия пьяные "копы" убили мальчика

Как желатин спасает наши суставы

В Украине изменились требования к супермаркетам и магазинам

Рада отказалась запрещать установку домашних солнечных батарей

Супрун рассказала, как правильно "чистить" организм

"Я против диет": Гройсман рассказал секрет своего похудения

Младшая дочь Гриценко попала в ДТП в Одессе

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Водители, бухгалтеры и адвокаты станут не нужны: какие профессии вскоре могут исчезнуть

Сегодня, 07:37

В течение последующих 10 лет исчезнет почти половина сегодняшних профессий

На рынке труда в Украине назревает коллапс: работодатели не берут на работу людей старше 40, а молодежи не хватает

Сегодня, 07:00

Больше всего сотрудников среди старшего поколения, а вот молодежи сильно не хватает

Охота на кнопкодавов и прогульщиков: "пианистов" в Раде хотят наказывать тюрьмой

Вчера, 07:51

Документ подадут на неделе. Эксперты: нужны штрафы и лишение мандата

Где-то жара, а где-то дожди и прохлада: прогноз погоды в Украине на неделю

22 июня, 07:37

В понедельник, 24 июня дождей и небольшой прохлады стоит ждать только в западных областях

Ученые рассказали о влиянии возраста отца на его потомство

Запрещенная в Украине Королева обиделась на Пугачеву

Смерть нардепа Тымчука расследуют как умышленное убийство
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь