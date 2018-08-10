Bitcoin не дорожает: что происходит с курсом криптовалют

Курс Bitcoin продолжает снижаться после падения ниже психологической отметки в 7000 долларов. Об этом сегодня, 10 августа, свидетельствуют данные CoinDesk.

Торги криптовалюта начала на уровне 6537 долларов. В первые после часа после начала торгов курс достиг сегодняшнего максимума – 6578 долларов. После этого курс сначала перешел к снижению, а чуть позже стабилизировался. По состоянию на 13:21 по киевскому времени Bitcoin торгуется по 6359 долларов.

Курс Bitcoin за сутки

Курс Bitcoin за месяц

Стоимость альтернативных криптовалют изменилась разнонаправленно. Как свидетельствуют данные CoinMarketCap, цена Ethereum упала на 0,29% и сейчас находится на отметке в 360,47 доллара. А вот Bitcoin Cash подорожал на 0,22%, до 596,79 доллара. Litecoin вырос в цене 0,9%, теперь коин стоит 63,22 доллара. Третья по капитализации криптовалюта Ripple (XRP) потеряла в цене 2,19% и торгуется на уровне 0,335 доллара, оставаясь на минимальном за 2018 год уровне.

Капитализация рынка криптовалют составляет 225 млрд долларов. Всего рыночная капитализация криптовалют за последние две недели упала на 20% и достигла минимума за 9 месяцев. На долю биткоина приходится 49% всего рынка. В целом, с начала 2018 года доминирование биткоина немного усилилось:

График: CoinMarketCap

Аналитик и CEO сервиса cryptorg.net Андрей Подолян считает, что нисходящее движение биткоина в конце июля-начале августа также связано с новостями об отказе SEC в запуске биткоин-ETF братьев Уинклвоссов. Впрочем, по неофициальным данным, уже 10 августа Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) намерена одобрить биткоин-ETF от Чикагской опционной биржи. Рассмотрение других заявок было перенесено на осень.

Кроме того, правительство Южной Кореи объявило о планах внесения изменений в налоговое законодательство, которые закроют для криптовалютных бирж ряд льгот. Изменения в налоговое законодательство будут представлены парламенту страны и в случае получения одобрения вступят в силу с 2019 года. С учетом того, что Южная Корея традиционно является драйвером роста криптовалютного рынка, такие изменения могут ударить по курсу биткоина.

Ранее стало известно, что в Европе набирают популярность биткоин-кошельки, выживленные под кожу в качестве чипов: