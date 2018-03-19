Bitcoin возвращает позиции после спада: сколько сейчас стоит криптовалюта

Биткоин провалился ниже психологической отметки за выходные, однако в понедельник перешел к росту

В понедельник, 19 марта, курс криптовалюты Bitcoin держится в районе 8,2 тыс. долларов, свидетельствуют данные CoinDesk. 15 марта Bitcoin падал ниже психологической отметки в 8 тыс. долларов, после этого произошла небольшая коррекция курса, однако на выходных курс криптовалюты снова значительно просел – до 7 370 долларов.

Впрочем, вскоре после полуночи по времени биржи криптовалюта вернула утраченные за выходные позиции. Так, максимальная цена биткоина на сегодняшних торгах составила 8 434 доллара за "монету". Пик курса был достигнут в начале суток по времени биржи, то есть в 02:15 по киевскому времени. После этого курс снизился до 8 129 долларов, достигнув сегодняшнего минимума к 03:30 ко Киеву.

К 10:50 по киевскому времени курс биткоина достиг второго пика за сутки (8 398 долларов за "монету"), однако после этого вновь перешел к снижению, и по состоянию на 12:50 по киевскому времени биткоин стоит 8 235 долларов.

Курс Bitcoin за неделю:

Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет 138,5 млрд долларов. На долю биткоина приходится 38% всего рынка криптовалют.

На днях аналитики уже прогнозировали, что курс Bitcoin ждет второе "дно". Как предупредили эксперты Goldman Sachs, новое падение биткоина произойдет из-за очередной распродажи криптовалюты. В результате, предполагают специалисты, курс криптовалюты "провалится" до 7 тысяч долларов.

Схожие прогнозы дает аналитик CoinDesk Омкар Годбол:

"В течение недели или двух биткоин может протестировать отметку в 6 тыс. долларов – февральский минимум. Коррекция курса, скорее всего закончится в диапазоне от 8,6 до 9 тыс. долларов".

Напомним, курс Bitcoin на прошлой неделе упал ниже 8 тыс. долларов впервые с середины февраля. Обвал произошел после того, как Google пообещал запретить рекламу криптовалют и связанных с ними услуг. Запрет обещают ввести летом-2018. Ранее подобные ограничения уже ввел Facebook.

Тем временем, за биткоин планируют взяться страны G20 – министры финансов 22 стран и 17 руководителей центральных банков G20 обсудят ключевые вопросы мировой экономики, сделав акцент на контроле за криптовалютами и развитии цифровых финансовых технологий.

Свой вклад в регулирование криптовалют предложил и Международный валютный фонд (МВФ) - директор-распорядитель Фонда Кристин Лагард предупредила о "темной стороне" криптовалют и рисках, связанных с этим динамичным рынком.

"Ни одна из стран не сможет справиться с этой угрозой в одиночку. МВФ имеет уникальную позицию, являясь форумом для нахождения ответов на вопросы о рынке криптовалют", – заявила глава Фонда.

О том, какая судьба ждет "электронное золото" в Украине, узнавайте из спецрепортажа "По следам биткоина":