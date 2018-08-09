Цена биткоина: аналитик сделал прогноз

Решение SEC о продлении срока принятия решения по биткоин-ETF от компаний VanEck и SolidX заметно укрепило медвежьи настроения на рынке. Нисходящий тренд продолжится, возможно даже до отметки $6000, считает аналитик CoinDesk Омкар Годобоул.

В среду, 7 августа, цена торговалась в районе $7100. Однако решение Комиссии по биржам и ценным бумагам США придало сил медведям, которые быстро продавили цену вниз.

Сегодня, 8 августа, "цифровое золото" коснулось нижней отметки в районе $6360 на бирже Bitfinex. В настоящее время биткоин торгуется на отметках трехнедельной давности (в районе $6500).

Падение цены более чем на 7% за сутки наводит на мысль о том, что непродолжительное июльское восстановление было в целом обусловлено спекуляциями о возможном положительном решении SEC в отношении биткоин-ETF. Многие убеждены, что последние могут привлечь на развивающийся рынок деньги институциональных инвесторов.

Дневной график

На дневном графике можно заметить, что пробита трендовая линия, проведенная через нижние отметки цен за 29 июня и 12 июля:

О преобладании медведей также свидетельствует наклон скользящих средних (MA) с периодами 5 и 10. Кроме того, цена BTC находится заметно ниже "тяжелых" MA 50, 100 и 200. Также на серьезный настрой продавцов указывают значения осциллятора RSI, который находится на медвежьей территории (ниже отметки 50.00) и уже почти достиг зоны перепроданности.

Все это указывает на потенциал снижения цены до психологической отметки $6000. Ввиду того, что BTC вскоре окажется в зоне перепроданности, перед дальнейшим движением вниз вероятна непродолжительная консолидация цены.

Четырехчасовой график

Ниже на четырехчасовом графике видно, что после ложного пробоя верхней линии канала цена "забуксовала" на нижней его границе, оказавшись при этом ниже MA 200.

Значения индекса относительной силы RSI ниже отметки 30.00 говорят о вероятном завершении "слива" цены первой криптовалюты, а также о возможном начале флэта у отметки $6500, который продлится день-два. После этого биткоин может возобновить падение до психологического уровня $6000.

Кардинально изменить текущую ситуацию на рынке может лишь уверенное пробитие верхней линии ценового канала, которое должно сопровождаться ростом объемов. После этого быкам понадобится протолкнуть цену выше MA 200, которая проходит у отметки $7200 на четырехчасовом графике.

Как сообщалось, курс Bitcoin опустился на 500 долларов после роста выше психологической отметки в 7000 долларов. Об этом сегодня, 8 августа, свидетельствуют данные CoinDesk.

Ранее знаменитый американский инвестор Билл Миллер также предсказал крах большинства криптовалют. При этом Миллер владеет значительным объемом биткоинов в рамках совместной инвестиции, а также держит "довольно ощутимую" позицию, криптовалюту для которой он покупал в среднем по 300 долларов за единицу.

В то же время, старший аналитик инвестиционной платформы eToro Мати Гринспен убежден, что лучшие времена для биткоина еще впереди и, вполне вероятно, что криптоинвесторы находятся на пороге мощного "бычьего ралли".