Директоров крипто-биржи Coinnest обвинили в получении миллионной взятки от CEO компании

Ким и Чу получили взятку в биткоинах и токенах S в размере около 890 тысяч долларов США

Отдел финансовых расследований Департамента гособвинителей южного района Сеула на прошлой неделе сообщил об обвинении CEO и операционного директора криптовалютной биржи Coinnest в "получении взятки". Об этом пишет Bitcoin.com со ссылкой на местные СМИ.

По словам представителей правоохранительных органов, Ким Икван (CEO) и Чу (COO) получили взятку от CEO компании, которая хотела, чтобы ее токен добавили на платформу Coinnest. Korea IT Times расплывчато называет его "S Coin".

Кроме того, обвинения были выдвинуты против "другого Кима, CEO компании S Coin – за то, что тот дал взятку, прося руководителей Coinnest помочь в листинге его виртуальной валюты". В статье также говорится, что "Ким и Чу получили взятку в биткоинах и токенах S в размере 1 млрд вон (около 890 тысяч долларов США) в феврале этого года за содействие в листинге монеты S".

Korea IT Times уточняет, что руководители Coinnest 5 и 6 февраля "получили суммарно 110 биткоинов стоимостью 860 млн вон (около 771 270 долларов)", а также 12 и 14 февраля "по 2 млн токенов S на сумму 70 млн вон (около 62 778 долларов) каждый".

Сторона обвинения считает, что руководители Coinnest предоставили эмитенту монеты S "нечестную" помощь в листинге его криптовалюты – в том числе листинг "без тщательной проверки технологии монеты S с форсированием даты её листинга", – уточняет издание Yonhap.

Кроме того, 23 апреля двое руководителей Coinnest были обвинены по другому делу. По словам Korea IT Times, их обвинили в "нарушении законов, касающихся нескольких экономических преступлений, включая мошенничество. Вместе с ними был обвинён и другой руководитель биржи – Хонг. Тогда Кима и его подельников подозревали в присвоении денег путём продажи фальшивых монет, которые на самом деле не существовали".

В этом году крупные крипто-биржи Южной Кореи совместно объявили о начале саморегулирования, для чего основали Корейскую ассоциацию блокчейн-индустрии. Однако Coinnest от этой инициативы отказалась. Когда ассоциация сообщила в июле, что 12 из её 23 бирж-участниц провели самостоятельные инспекции, Coinnest среди них не было.

Coinnest, впрочем, недавно стала одной из криптовалютных бирж, которые реализовали краткосрочные меры по обеспечению безопасности, о чём сообщили в августе Корейское агентство по интернету и безопасности и Корейское министерство науки и технологий.

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