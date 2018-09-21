Основатель криптовалютной биржи Binance: я продал дом, чтобы купить биткоин по 600 долларов, а он упал в три раза

Основатель и гендиректор криптовалютной биржи Binance Чанпен Чжао, отвечая на вопрос о волатильности рынка цифровых активов, рассказал историю о том, как в 2014 году продал свой дом и вложил все вырученные средства в биткоин на отметке $600. Затем цена обвалилась до $200, однако, по словам Чжао, он не продал даже тогда.

"Знаете, после такого я не очень то беспокоюсь", — подчеркнул он в ходе выступления на конференции Consensus Singapore от CoinDesk.

Чжао подчеркнул, что в течение года Binance планирует открыть от 5 до 10 криптовалютных торговых платформ с поддержкой фиатных валют, в идеале — по две на каждом континенте.

"Все деньги до сих пор в фиате… Мы должны открыть этот шлюз", — добавил он.

Binance намерена сотрудничать с небольшими странами, поскольку правительственные ведомства там якобы работают более эффективно и ценят вклад криптовалютного бизнеса в локальную экономику.

Чжао также раскрыл доходы платформы во втором квартале — $150 млн. Отметим, что это на $50 млн меньше показателей первого квартала.

Напомним, на этой неделе Binance приступила к закрытому бета-тестированию торговой площадки с поддержкой фиата в юрисдикции Сингапура.

Ранее был подписан меморандум о взаимопонимании между Фондовой биржей Мальты и Binance, в соответствии с которым будет запущена платформа для торговли токенами со свойствами ценных бумаг.

В августе также состоялся запуск совместной торговой платформы Binance и лихтенштейнской LCX с поддержкой евро и швейцарского франка. Вскоре Чанпен Чжао заявил, что в ближайшем будущем на рынок вернутся спекулянты, а цены криптовалют восстановятся.

Как сообщалось, у экс-владельца AlphaBay конфисковали миллионы долларов в криптовалюте. Казес был арестован в Таиланде, однако через некоторое время он был найден мертвым в одной из тюрем в Бангкоке.

Напомним, криптовалюта из ТОП-5 резко выросла в цене. Поводом для взрывного роста стала интеграция одного из популярных токенов в известные онлайн-площадки.

Также мы писали, что основатель и партнер Morgan Creek Digital Assets Энтони Помплиано ранее в этом году предсказывал, что до конца 2018 цена биткоина может вырасти до 50 000 долларов, однако теперь он настроен менее позитивно: по его мнению, вполне вероятно падение до 3000 долларов.

Кроме того, по мнению старшего аналитика ГК Forex Club Андрея Шевчишина, биткоину грозит обвал до 1000 долларов.