Криптовалютная биржа BitMEX сняла один из самых дорогих офисов в мире
Цены на аренду офисных помещений в центре Гонконга уже третий год подряд занимают первое место в мире по дороговизне
Офис криптовалютной биржи BitMEX переехал на 45-й этаж гонконгского Cheung Kong Center. Бизнес-центр славится одними из самых высоких цен за аренду в мире, сообщает Bloomberg со ссылкой на местные СМИ.
В небоскребе также располагаются такие финансовые учреждения, как Goldman Sachs Group Inc., Barclays Plc, Bank of America Corp., Bloomberg LP и империя миллиардера Ли Кашина.
По информации Hong Kong Economic Times, изначально BitMEX планировала занять только половину этажа, однако в связи с планами по расширению арендовала весь 45-й этаж здания общей площадью в 20 тысяч квадратных футов (1860 квадратных метров).
Примечательно, что если ранее BitMEX занимала плохо отделанный офис на другой стороне бухты Виктория по цене в HK$25 за квадратный фут ($3,18), то в новом офисе стоимость квадратного фута оказалась существенно выше — до HK$225.
Издание подчеркивает, что цены на аренду офисных помещений в центре Гонконга уже третий год подряд занимают первое место в мире по дороговизне. На втором месте находится лондонский Вест-Энд.
Биржу BitMEX совместно с партнерами организовал бывший трейдер Citigroup Артур Хэйес. В 2014 году он обнаружил возможность делать "легкие деньги" на разнице цены биткоина в Китае и Гонконге. Сегодня BitMEX является одной из самых популярных платформ для маржинальной торговли криптовалютами, а ее суточные объемы торгов превышают $3 млрд.
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