Курс Bitcoin: после обвала появилась надежда на рост

Курс Bitcoin второй раз за три дня развернулся к росту после стремительного обвала, утянувшего за собой весь криптовалютный рынок глубоко в "красную зону". Об этом сегодня, 15 августа, свидетельствуют данные CoinDesk.

Торги криптовалюта начала на уровне 6190 долларов, и это является минимальным значением курса биткоина за сегодня. К 11:30 по киевскому времени курс биткоина достиг сегодняшнего максимума в 6470 долларов. По состоянию на 14:08 по Киеву Bitcoin торгуется по 6321 долларов за "монету".

Курс Bitcoin за сутки

Курс Bitcoin за неделю

Курс Bitcoin за месяц

Стоимость альтернативных криптовалют растет вслед за укреплением курса биткоина. Как свидетельствуют данные CoinMarketCap, цена Ethereum выросла на 6,76% и сейчас находится на отметке в 284,12 доллара.

Третья по капитализации криптовалюта Ripple (XRP) прибавила в цене 8,51% и торгуется на уровне 0,287 доллара, оставаясь при этом на минимальном за 2018 год уровне. А Bitcoin Cash подорожал на 4,43%, до 516,50 доллара.

Криптовалюта EOS выросла в цене на 6,37%, и теперь стоит по 4,66 доллара за "коин". Таким образом, по капитализации EOS вернулась на пятое место, подвинув криптовалюту Stellar с капитализацией ниже всего на 23 млн долларов. При этом Stellar тоже растет – на 4,22%, до 0,224 доллара за "монету".

Капитализация рынка криптовалют составляет 204 млрд долларов – за сутки она упала более, чем на 20 млрд долларов. Напомним, рыночная капитализация криптовалют за последние две недели упала более, чем на 20% и достигла минимума за 9 месяцев. На долю биткоина приходится 53,7% всего рынка – такого значения "доминирования" биткоина рынок не видел с декабря 2017 года.

График: CoinMarketCap

Криптовалютный аналитик Вилли Ву, оценивая второй подряд за три дня разворот биткоина к росту после падения, считает, что тенденция к понижению цены криптовалюты может вскоре исчерпать себя, передает портал LetKnow.

"У текущего медвежьего тренда есть сильный фундамент. Тем не менее, мы восстановимся так же, как и раньше. В долгосрочной перспективе медведи не так сильны. Удивителен, однако, тот факт, что СМИ и крупные институциональные игроки говорят об этом так часто, потому что раньше над биткоином только смеялись", – заявил Ву.

Отметим, ранее, правительство Южной Кореи объявило о планах внесения изменений в налоговое законодательство, которые закроют для криптовалютных бирж ряд льгот. Изменения в налоговое законодательство будут представлены парламенту страны и в случае получения одобрения вступят в силу с 2019 года. С учетом того, что Южная Корея традиционно является драйвером роста криптовалютного рынка, такие изменения могут оказывать продолжительное давление на курс биткоина.

Ранее стало известно, что в Европе набирают популярность биткоин-кошельки, выживленные под кожу в качестве чипов: