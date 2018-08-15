Курс Bitcoin: после обвала появилась надежда на рост

Сегодня, 14:08

Самая популярная криптовалюта возвращается к росту после провала в цене ниже психологической отметки

Фото: AFP
Фото: AFP

Курс Bitcoin второй раз за три дня развернулся к росту после стремительного обвала, утянувшего за собой весь криптовалютный рынок глубоко в "красную зону"Об этом сегодня, 15 августа, свидетельствуют данные CoinDesk.

Торги криптовалюта начала на уровне 6190 долларов, и это является минимальным значением курса биткоина за сегодня. К 11:30 по киевскому времени курс биткоина достиг сегодняшнего максимума в 6470 долларов. По состоянию на 14:08 по Киеву Bitcoin торгуется по 6321 долларов за "монету".

Курс Bitcoin за сутки

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Курс Bitcoin за неделю

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Курс Bitcoin за месяц

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Стоимость альтернативных криптовалют растет вслед за укреплением курса биткоина. Как свидетельствуют данные CoinMarketCap, цена Ethereum выросла на 6,76% и сейчас находится на отметке в 284,12 доллара.

Третья по капитализации криптовалюта Ripple (XRP) прибавила в цене 8,51% и торгуется на уровне 0,287 доллара, оставаясь при этом на минимальном за 2018 год уровне. А Bitcoin Cash подорожал на 4,43%, до 516,50 доллара.

Криптовалюта EOS выросла в цене на 6,37%, и теперь стоит по 4,66 доллара за "коин". Таким образом, по капитализации EOS вернулась на пятое место, подвинув криптовалюту Stellar с капитализацией ниже всего на 23 млн долларов. При этом Stellar тоже растет – на 4,22%, до 0,224 доллара за "монету".

Капитализация рынка криптовалют составляет 204 млрд долларов – за сутки она упала более, чем на 20 млрд долларов. Напомним, рыночная капитализация криптовалют за последние две недели упала более, чем на 20% и достигла минимума за 9 месяцев. На долю биткоина приходится 53,7% всего рынка – такого значения "доминирования" биткоина рынок не видел с декабря 2017 года.

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График: CoinMarketCap

Криптовалютный аналитик Вилли Ву, оценивая второй подряд за три дня разворот биткоина к росту после падения, считает, что тенденция к понижению цены криптовалюты может вскоре исчерпать себя, передает портал LetKnow.

"У текущего медвежьего тренда есть сильный фундамент. Тем не менее, мы восстановимся так же, как и раньше. В долгосрочной перспективе медведи не так сильны. Удивителен, однако, тот факт, что СМИ и крупные институциональные игроки говорят об этом так часто, потому что раньше над биткоином только смеялись", – заявил Ву.

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Отметим, ранее, правительство Южной Кореи объявило о планах внесения изменений в налоговое законодательство, которые закроют для криптовалютных бирж ряд льгот. Изменения в налоговое законодательство будут представлены парламенту страны и в случае получения одобрения вступят в силу с 2019 года. С учетом того, что Южная Корея традиционно является драйвером роста криптовалютного рынка, такие изменения могут оказывать продолжительное давление на курс биткоина.

Ранее стало известно, что в Европе набирают популярность биткоин-кошельки, выживленные под кожу в качестве чипов:
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Источник:

"Сегодня"

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