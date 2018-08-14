Падение Bitcoin обрушило рынок криптовалют

Аналитики отмечают, что нынешнее падение биткоина – не предел, и самая популярная криптовалюта просядет в цене еще больше, увлекая за собой вниз весь рынок алькоинов

Курс Bitcoin вновь обвалился после робкого роста 13 августа, последовавшего после продолжительного падения и вернувшего было надежду трейдерам на разворот курса криптовалюты к укреплению. Об этом сегодня, 14 августа, свидетельствуют данные CoinDesk.

Торги криптовалюта начала на уровне 6252 доллара, и это является максимальным значением курса биткоина за сегодня. К 6 утра по киевскому времени курс биткоина достиг сегодняшнего минимума в 5900 долларов. После этого курс стабилизировался в районе отметки в 6000 долларов. По состоянию на 14:07 по Киеву Bitcoin торгуется по 6013 долларов за "монету".

Курс Bitcoin за сутки

Курс Bitcoin за неделю

Курс Bitcoin за месяц

Стоимость альтернативных криптовалют обвалилась вслед за резким снижением курса биткоина. Как свидетельствуют данные CoinMarketCap, цена Ethereum упала на 17,33% и сейчас находится на отметке в 266,49 доллара.

Третья по капитализации криптовалюта Ripple (XRP) потеряла в цене 14,24% и торгуется на уровне 0,264 доллара, оставаясь при этом на минимальном за 2018 год уровне. А Bitcoin Cash подешевел на 16,2%, до 492,03 доллара.

Традиционно пятая по капитализации криптовалюта EOS упала в цене на 15,71%, и теперь стоит по 4,36 доллара за "коин". Таким образом, капитализация EOS опустилась ниже отметки в 4 млрд долларов, и пятое место по капитализации заняла криптовалюта Stellar с капитализацией выше всего на 90 млн. Впрочем, Stellar тоже падает – на 9,69%, до 0,22 доллара за "монету".

Капитализация рынка криптовалют составляет 194 млрд долларов – за сутки она упала более, чем на 20 млрд долларов. Напомним, рыночная капитализация криптовалют за последние две недели упала более, чем на 20% и достигла минимума за 9 месяцев. На долю биткоина приходится 53,9% всего рынка – такого значения "доминирования" биткоина рынок не видел с декабря 2017 года.

График: CoinMarketCap

Аналитик Bloomberg Intelligence Майк МакГлоун отмечает, что недавнее падение курса биткоина было "только подготовкой" к новому обвалу, передает портал LetKnow.

Аналитики отмечают, что биткоин находится в затяжном падении, которое иногда прерывают небольшие откаты на фоне новостей о ETF. По оценкам экспертов, ситуация вряд ли изменится перед тем, как криптовалюта опустится до 4000 долларов – ключевого уровня поддержки с прошлого года.

Отметим, ранее, правительство Южной Кореи объявило о планах внесения изменений в налоговое законодательство, которые закроют для криптовалютных бирж ряд льгот. Изменения в налоговое законодательство будут представлены парламенту страны и в случае получения одобрения вступят в силу с 2019 года. С учетом того, что Южная Корея традиционно является драйвером роста криптовалютного рынка, такие изменения могут оказывать продолжительное давление на курс биткоина.

Ранее стало известно, что в Европе набирают популярность биткоин-кошельки, выживленные под кожу в качестве чипов: