Падение Bitcoin обрушило рынок криптовалют

Сегодня, 14:07

Аналитики отмечают, что нынешнее падение биткоина – не предел, и самая популярная криптовалюта просядет в цене еще больше, увлекая за собой вниз весь рынок алькоинов

Фото: AFP
Фото: AFP

Курс Bitcoin вновь обвалился после робкого роста 13 августа, последовавшего после продолжительного падения и вернувшего было надежду трейдерам на разворот курса криптовалюты к укреплению. Об этом сегодня, 14 августа, свидетельствуют данные CoinDesk.

Торги криптовалюта начала на уровне 6252 доллара, и это является максимальным значением курса биткоина за сегодня. К 6 утра по киевскому времени курс биткоина достиг сегодняшнего минимума в 5900 долларов. После этого курс стабилизировался в районе отметки в 6000 долларов. По состоянию на 14:07 по Киеву Bitcoin торгуется по 6013 долларов за "монету".

Курс Bitcoin за сутки

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Курс Bitcoin за неделю

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Курс Bitcoin за месяц

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Стоимость альтернативных криптовалют обвалилась вслед за резким снижением курса биткоина. Как свидетельствуют данные CoinMarketCap, цена Ethereum упала на 17,33% и сейчас находится на отметке в 266,49 доллара.

Третья по капитализации криптовалюта Ripple (XRP) потеряла в цене 14,24% и торгуется на уровне 0,264 доллара, оставаясь при этом на минимальном за 2018 год уровне. А Bitcoin Cash подешевел на 16,2%, до 492,03 доллара.

Традиционно пятая по капитализации криптовалюта EOS упала в цене на 15,71%, и теперь стоит по 4,36 доллара за "коин". Таким образом, капитализация EOS опустилась ниже отметки в 4 млрд долларов, и пятое место по капитализации заняла криптовалюта Stellar с капитализацией выше всего на 90 млн. Впрочем, Stellar тоже падает – на 9,69%, до 0,22 доллара за "монету".

Капитализация рынка криптовалют составляет 194 млрд долларов – за сутки она упала более, чем на 20 млрд долларов. Напомним, рыночная капитализация криптовалют за последние две недели упала более, чем на 20% и достигла минимума за 9 месяцев. На долю биткоина приходится 53,9% всего рынка – такого значения "доминирования" биткоина рынок не видел с декабря 2017 года.

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График: CoinMarketCap

Аналитик Bloomberg Intelligence Майк МакГлоун отмечает, что недавнее падение курса биткоина было "только подготовкой" к новому обвалу, передает портал LetKnow.

Аналитики отмечают, что биткоин находится в затяжном падении, которое иногда прерывают небольшие откаты на фоне новостей о ETF. По оценкам экспертов, ситуация вряд ли изменится перед тем, как криптовалюта опустится до 4000 долларов – ключевого уровня поддержки с прошлого года.

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Отметим, ранее, правительство Южной Кореи объявило о планах внесения изменений в налоговое законодательство, которые закроют для криптовалютных бирж ряд льгот. Изменения в налоговое законодательство будут представлены парламенту страны и в случае получения одобрения вступят в силу с 2019 года. С учетом того, что Южная Корея традиционно является драйвером роста криптовалютного рынка, такие изменения могут оказывать продолжительное давление на курс биткоина.

Ранее стало известно, что в Европе набирают популярность биткоин-кошельки, выживленные под кожу в качестве чипов:
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"Сегодня"

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