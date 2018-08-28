Курс Bitcoin преодолел психологическую отметку

Курс Bitcoin показал 24-часовой рост на 3,83% и преодолел рубеж в 7000 долларов за "монету", продолжая восстановление после недавнего обвала, утянувшего за собой весь криптовалютный рынок глубоко в "красную зону". Об этом сегодня, 28 августа, свидетельствуют данные CoinDesk.

Торги криптовалюта начала на уровне 6907 долларов, в последние часы 27 августа показав рост на 250 долларов меньше, чем за 10 минут. долларов. Минимум за день составляет 6867 долларов за "коин" – криптовалюта растет резкими рывками, и в 14:10 за несколько минут прибавила в стоимости еще 50 долларов, до 7015 долларов за "монету". По состоянию на 14:40 криптовалюта торгуется по 7025 долларов за "монету" и продолжает расти.

Курс Bitcoin за сутки

Курс Bitcoin за неделю

Курс Bitcoin за месяц

Альтернативные криптовалюты стабильно в ответ на укрепление курса биткоина. Как свидетельствуют данные CoinMarketCap, цена Ethereum выросла на 3,58% и сейчас находится на отметке в 287,44 доллара.

Третья по капитализации криптовалюта Ripple (XRP) прибавила в цене 5,04% и торгуется на уровне 0,346 доллара, а Bitcoin Cash подорожал на 3,93%, до 548,52 доллара.

Криптовалюта EOS выросла в цене на 4,46%, и теперь стоит по 5,41 доллара за "коин". В середине августа по капитализации EOS вернулась на пятое место, подвинув криптовалюту Stellar, и теперь увеличивает разрыв до 600 млн долларов. Stellar также растет, причем быстрее – на 4,77%, до 0,228 доллара за "монету".

Капитализация рынка криптовалют составляет 227 млрд долларов – этот показатель за сутки вырос на 10 млрд долларов. Отметим, 14-15 августа за сутки капитализация рынка криптовалют упала более, чем на 20 млрд долларов. Напомним, ранее в августе рыночная капитализация криптовалют за две недели упала более, чем на 20%, и достигла минимума за 9 месяцев. На долю биткоина приходится 53,0% всего рынка – такого значения "доминирования" биткоина рынок не видел с декабря 2017 года.

График: CoinMarketCap

Аналитики ГК FOREX CLUB прогнозируют, что курс Bitcoin на текущей неделе может укрепиться до 6745 долларов. Динамика рынка криптовалют, по мнению экспертов, обусловлена двумя факторами – геополитической напряженностью, которая повышает системные риски традиционных инвестиций, и низкой доходностью традиционных защитных активов.

Поэтому, отмечают аналитики, рост на рынке криптовалют продолжится в краткосрочной перспективе.

Вместе с тем, как сообщает CCN, основатель Morgan Creek Digital Assets Энтони Помплиано считает, что криптовалютный рынок начнет восстанавливаться только в третьем квартале 2019 года. До тех пор цена биткоина может опуститься до отметки в 3000 долларов за "коин".

При этом, по оценке Помплиано, нового максимума в 50 тысяч долларов за "монету" курс биткоина может достичь не раньше середины 2023 года.

Несмотря на значительную потерю стоимости биткоина в 2018 году (с 20 тысяч долларов за "монету" до 6-7 тысяч долларов), маловероятно повторение сценария четырехлетней давности, когда криптовалюта обвалилась на 90%. Такое предположение высказал криптовалютный аналитик и инвестор Вилли Ву, пишет LetKnow.

Как напомнил Ву, спад курса биткоина в 2014 году усугубили взлом и банкротство криптовалютной биржи Mt.Gox. В то время платформа обрабатывала до 90% биткоин-транзакций, не имея при этом надлежащих систем безопасности, и крах биржи привел к жесткому обвалу первой криптовалюты.

По словам эксперта, ситуация с безопасностью существенно изменилась за четыре года, и на данный момент, по его мнению, ведущие криптовалютные компании предлагают все больше решений для безопасности и комфорта институциональных инвесторов на рынке.

"В целом, биткоин 2018 года гораздо здоровее биткоина 2014 года", — заявил Вилли Ву.

Отметим, ранее, правительство Южной Кореи объявило о планах внесения изменений в налоговое законодательство, которые закроют для криптовалютных бирж ряд льгот. Изменения в налоговое законодательство будут представлены парламенту страны и в случае получения одобрения вступят в силу с 2019 года. С учетом того, что Южная Корея традиционно является драйвером роста криптовалютного рынка, такие изменения могут оказывать продолжительное давление на курс биткоина.

Ранее стало известно, что в Европе набирают популярность биткоин-кошельки, выживленные под кожу в качестве чипов: