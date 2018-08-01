Курс Bitcoin провалился ниже психологической отметки

С начала суток криптовалюта потеряла в стоимости около 200 долларов за "монету"

Курс Bitcoin снижается, несмотря на оптимистичные прогнозы аналитиков, стоимость криптовалюты провалилась ниже 8000 долларов. Об этом сегодня, 1 августа, свидетельствуют данные CoinDesk.

Биткоин по состоянию на 14:36 по киевскому времени оценивается в 7534 долларов за "монету". Торги криптовалюта начала на уровне 7726 долларов, а к 8:42 по киевскому времени биткоин достиг сегодняшнего минимума на отметке в 7468 долларов за "коин". Таким образом, с начала суток криптовалюта потеряла в стоимости около 200 долларов за "монету"

Ранее мы писали, что старший аналитик инвестиционной платформы eToro Мати Гринспен убежден, что лучшие времена для биткоина еще впереди и, вполне вероятно, что криптоинвесторы находятся на пороге мощного "бычьего ралли".

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При том аналитик и CEO сервиса cryptorg.net Андрей Подолян считает, что нисходящее движение биткоина связано с новостями об отказе SEC в запуске биткоин-ETF братьев Уинклвоссов. Положительное решение могло бы увеличить капитализацию криптовалютного рынка за счет притока институциональных денег. ETF — это ин­ве­сти­ци­он­ный инстру­мент, ис­поль­зу­ю­щий бит­ко­ин в ка­че­стве ба­зо­во­го ак­ти­ва.

Ранее стоимость криптовалюты упала до рекорда за 2018 год - почти на 50% во втором квартале, и на 75%, если сравнивать с историческим рекордом стоимости в 20 000 долларов за "монету", который был установлен в декабре 2017 года.

Курс Bitcoin за сутки

Курс Bitcoin за неделю

Курс Bitcoin за месяц

Альтернативные криптовалюты упали в цене вслед за провалом биткоина. Так, по данным CoinMarketCap, цена Ethereum упала на 3,61% и находится на отметке в 424 доллара. Ripple поднялся на 2,25% и торгуется на уровне 0,45 доллара. Bitcoin Cash подешевел на 3,41%, до 765 долларов. EOS потерял 0,32%, снизившись до 7,3 доллара.

Капитализация рынка криптовалют составляет 272,5 млрд долларов. На долю биткоина приходится 47,8% всего рынка.

Напомним, в Украине грядет легализация криптовалют. Как заявил заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий, подготовка концепции регулирования рынка криптовалют в Украине практически завершена. По его словам, регулятором этого рынка будет выступать Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.

Чурий подчеркнул, что деятельность на рынке криптовалют будет лицензироваться, а участники рынка будут нести ответственность за соблюдение финансового мониторинга при проведении операций.

А пока статус криптовалют в Украине остается неопределенным, технология биткоина – блойкчейн, – набирает популярность. Причем Украина в этом вопросе – в числе 14 мировых лидеров.