Курс Bitcoin закрепился на новой отметке

Сегодня, 15:56

На днях криптовалюта провалилась ниже 8000 долларов и, по оценкам аналитиков, пока не торопится возвращать утраченные позиции

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Курс Bitcoin после провала ниже 8000 долларов стабилизировался на уровне 7500 долларов за "монету". Об этом сегодня, 2 августа, свидетельствуют данные CoinDesk.

Биткоин по состоянию на 15:56 по киевскому времени оценивается в 7538 долларов за "монету". Торги криптовалюта начала на уровне 7603 долларов, а к 4 утра биткоин достиг сегодняшнего максимума на отметке в 7701 доллар за "коин" – после чего перешел к плавному снижению.

Ранее мы писали, что правительство Южной Кореи объявило о планах внесения изменений в налоговое законодательство, которые закроют для криптовалютных бирж ряд льготИзменения в налоговое законодательство будут представлены парламенту страны и в случае получения одобрения вступят в силу с 2019 года. С учетом того, что Южная Корея традиционно является драйвером роста криптовалютного рынка, такие изменения могут ударить по курсу биткоина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

При том аналитик и CEO сервиса cryptorg.net Андрей Подолян считает, что нисходящее движение биткоина связано с новостями об отказе SEC в запуске биткоин-ETF братьев Уинклвоссов.

Ранее стоимость криптовалюты упала до рекорда за 2018 год - почти на 50% во втором квартале, и на 75%, если сравнивать с историческим рекордом стоимости в 20 000 долларов за "монету", который был установлен в декабре 2017 года.

Курс Bitcoin за сутки

0_57

Курс Bitcoin за неделю

1_34

Курс Bitcoin за месяц

2_12

Альтернативные криптовалюты снижаются в цене вслед за биткоином. Так, по данным CoinMarketCap, цена Ethereum за сутки упала на 2,2% и находится на отметке в 415  долларов. Ripple (XRP) опустился на 3,17% и торгуется на уровне 0,435 доллара. Bitcoin Cash подешевел на 1,77%, до 751 доллара, а EOS потерял 3,99%, снизившись до 7,02 доллара.

Капитализация рынка криптовалют составляет 269,1 млрд долларов. На долю биткоина приходится 48,5% всего рынка.

Напомним, в Украине грядет легализация криптовалют. Как заявил заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий, подготовка концепции регулирования рынка криптовалют практически завершена. По его словам, регулятором этого рынка будет выступать Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.

Чурий подчеркнул, что деятельность на рынке криптовалют будет лицензироваться, а участники рынка будут нести ответственность за соблюдение финансового мониторинга при проведении операций.

А пока статус криптовалют в Украине остается неопределенным, технология биткоина – блойкчейн, – набирает популярность. Причем Украина в этом вопросе – в числе 14 мировых лидеров.
курс, биткоин, криптовалюта, Bitcoin, криптовалюты, курс биткоина, курс эфира

Вы сейчас просматриваете новость "Курс Bitcoin закрепился на новой отметке". Другие Новости криптовалют смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Финансы

Фото: пресс-центр НБУ

Гривня под угрозой: аналитики объяснили, каким будет курс доллара в августе

Сегодня, 14:00

Эксперты перечислили несколько негативных факторов

Криптовалюта

Фото: pixabay.com

В США студент украл более 5 млн долларов в криптовалютах

Сегодня, 06:02

Это первый зарегистрированный случай реального обвинения в краже криптовалют, в котором используется так называемый "SIM-своппинг"
Загрузка...

Криптовалюта

Фото: pixabay.com

Крупнейший швейцарский банк увеличил прибыль на 44 процента после входа на крипторынок

Вчера, 07:42

Еще одним важным событием для банка стало увеличение активов клиентов на 20,6% -  до 25,5 млрд швейцарских франков, а чистый приток новых денежных вложений увеличился на 60%

Криптовалюта

Фото: pixabay.com

Биткоин отбрасывает экономику на 300 лет назад - экономист

Вчера, 06:01

Эксперт отметил, что биткоин нужен "только для занятия криминальной деятельностью, в том числе ухода от налогов"
Загрузка...