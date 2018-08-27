Курс Bitcoin закрепился на новой отметке, но аналитики не исключают обвала

Сегодня, 13:13

Криптовалюта может потерять 50% стоимости, прежде чем достигнет нового исторического максимума

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Курс Bitcoin показал 24-часовой рост на 0,68% и стабильно торгуется у отметки в 6700 долларов за "монету" после недавнего обвала, утянувшего за собой весь криптовалютный рынок глубоко в "красную зону". Об этом сегодня, 27 августа, свидетельствуют данные CoinDesk.

Торги криптовалюта начала на уровне 6707 долларов, и к 8:30 по Киеву достигла максимального за сегодня значения в 6728 долларов за "коин". Минимум за день составляет 6658 долларов за биткоин – криптовалюта достигла такого значения около 6 утра по киевскому времени. По состоянию на 13:13 криптовалюта торгуется по 6709 долларов за "монету".

Курс Bitcoin за сутки

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Курс Bitcoin за неделю

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Курс Bitcoin за месяц

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Альтернативные криптовалюты растут в ответ на укрепление курса биткоина. Как свидетельствуют данные CoinMarketCap, цена Ethereum выросла на 0,9% и сейчас находится на отметке в 276,75 доллара.

Третья по капитализации криптовалюта Ripple (XRP) прибавила в цене 1,92% и торгуется на уровне 0,329 доллара, а Bitcoin Cash подорожал на 0,79%, до 525,93 доллара.

Криптовалюта EOS выросла в цене на 4,39%, и теперь стоит по 5,14 доллара за "коин". В середине августа по капитализации EOS вернулась на пятое место, подвинув криптовалюту Stellar, и теперь увеличивает разрыв до 550 млн долларов. При этом Stellar также растет, но медленнее – на 2,45%, до 0,218 доллара за "монету".

Капитализация рынка криптовалют составляет 217 млрд долларов. Отметим, 14-15 августа за сутки она упала более, чем на 20 млрд долларов. Напомним, ранее в августе рыночная капитализация криптовалют за две недели августа упала более, чем на 20% и достигла минимума за 9 месяцев. На долю биткоина приходится 53,3% всего рынка – такого значения "доминирования" биткоина рынок не видел с декабря 2017 года.

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График: CoinMarketCap

Аналитики ГК FOREX CLUB прогнозируют, что курс Bitcoin на текущей неделе может укрепиться до 6745 долларов. Динамика рынка криптовалют, по мнению экспертов, обусловлена двумя факторами – геополитической напряженностью, которая повышает системные риски традиционных инвестиций, и низкой доходностью традиционных защитных активов.

Поэтому, отмечают аналитики, рост на рынке криптовалют продолжится в краткосрочной перспективе.

Вместе с тем, как сообщает CCN, основатель Morgan Creek Digital Assets Энтони Помплиано считает, что криптовалютный рынок начнет восстанавливаться только в третьем квартале 2019 года. До тех пор цена биткоина может опуститься до отметки в 3000 долларов за "коин".

При этом, по оценке Помплиано, нового максимума в 50 тысяч долларов за "монету" курс биткоина может достичь не раньше середины 2023 года.

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Отметим, ранее, правительство Южной Кореи объявило о планах внесения изменений в налоговое законодательство, которые закроют для криптовалютных бирж ряд льгот. Изменения в налоговое законодательство будут представлены парламенту страны и в случае получения одобрения вступят в силу с 2019 года. С учетом того, что Южная Корея традиционно является драйвером роста криптовалютного рынка, такие изменения могут оказывать продолжительное давление на курс биткоина.

Ранее стало известно, что в Европе набирают популярность биткоин-кошельки, выживленные под кожу в качестве чипов:
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"Сегодня"

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