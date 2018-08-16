Курс Bitcoin замер, рынок криптовалют в ожидании

Альткоины немного прибавили в цене, тогда как самая популярная криптовалюта закрепилась на очередном рубеже

Курс Bitcoin показал 24-часовой рост всего на 0,22% и замер у отметки в 6400 долларов за "монету" после стремительного обвала, утянувшего за собой весь криптовалютный рынок глубоко в "красную зону". Об этом сегодня, 16 августа, свидетельствуют данные CoinDesk.

Торги криптовалюта начала на уровне 6270 долларов, и вскоре достигла минимального за сегодня значения в 6223 доллара за "коин". К 11:30 по киевскому времени курс биткоина достиг сегодняшнего максимума в 6418 долларов. По состоянию на 12:57 по Киеву Bitcoin торгуется по 6393 долларов за "монету".

Курс Bitcoin за сутки

Курс Bitcoin за неделю

Курс Bitcoin за месяц

Стоимость альтернативных криптовалют сдержанно выросла на фоне замершего курса биткоина. Как свидетельствуют данные CoinMarketCap, цена Ethereum выросла на 2,6% и сейчас находится на отметке в 292,42 доллара.

Третья по капитализации криптовалюта Ripple (XRP) прибавила в цене 2,23% и торгуется на уровне 0,293 доллара, а Bitcoin Cash подорожал на 2,04%, до 527,29 доллара.

Криптовалюта EOS выросла в цене на 2,23%, и теперь стоит по 4,76 доллара за "коин". На днях по капитализации EOS вернулась на пятое место, подвинув криптовалюту Stellar, и теперь увеличивает разрыв до 200 млн долларов. При этом Stellar падает – на 2,55%, до 0,219 доллара за "монету".

Капитализация рынка криптовалют составляет 207 млрд долларов, прибавив за 24 часа около 3 млрд долларов. Отметим, 14-15 августа за сутки она упала более, чем на 20 млрд долларов. Напомним, рыночная капитализация криптовалют за последние две недели упала более, чем на 20% и достигла минимума за 9 месяцев. На долю биткоина приходится 53,2% всего рынка – такого значения "доминирования" биткоина рынок не видел с декабря 2017 года.

График: CoinMarketCap

Криптовалютный аналитик Вилли Ву 15 августа, оценивая второй подряд за три дня разворот биткоина к росту после падения, отметил, что тенденция к понижению цены криптовалюты может вскоре исчерпать себя, передает портал LetKnow.

"У текущего медвежьего тренда есть сильный фундамент. Тем не менее, мы восстановимся так же, как и раньше. В долгосрочной перспективе медведи не так сильны. Удивителен, однако, тот факт, что СМИ и крупные институциональные игроки говорят об этом так часто, потому что раньше над биткоином только смеялись", – заявил Ву.

Отметим, ранее, правительство Южной Кореи объявило о планах внесения изменений в налоговое законодательство, которые закроют для криптовалютных бирж ряд льгот. Изменения в налоговое законодательство будут представлены парламенту страны и в случае получения одобрения вступят в силу с 2019 года. С учетом того, что Южная Корея традиционно является драйвером роста криптовалютного рынка, такие изменения могут оказывать продолжительное давление на курс биткоина.

Ранее стало известно, что в Европе набирают популярность биткоин-кошельки, выживленные под кожу в качестве чипов: