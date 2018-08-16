Курс Bitcoin замер, рынок криптовалют в ожидании

Сегодня, 12:57

Альткоины немного прибавили в цене, тогда как самая популярная криптовалюта закрепилась на очередном рубеже

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Курс Bitcoin показал 24-часовой рост всего на 0,22% и замер у отметки в 6400 долларов за "монету" после стремительного обвала, утянувшего за собой весь криптовалютный рынок глубоко в "красную зону"Об этом сегодня, 16 августа, свидетельствуют данные CoinDesk.

Торги криптовалюта начала на уровне 6270 долларов, и вскоре достигла минимального за сегодня значения в 6223 доллара за "коин". К 11:30 по киевскому времени курс биткоина достиг сегодняшнего максимума в 6418 долларов. По состоянию на 12:57 по Киеву Bitcoin торгуется по 6393 долларов за "монету".

Курс Bitcoin за сутки

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Курс Bitcoin за неделю

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Курс Bitcoin за месяц

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Стоимость альтернативных криптовалют сдержанно выросла на фоне замершего курса биткоина. Как свидетельствуют данные CoinMarketCap, цена Ethereum выросла на 2,6% и сейчас находится на отметке в 292,42 доллара.

Третья по капитализации криптовалюта Ripple (XRP) прибавила в цене 2,23% и торгуется на уровне 0,293 доллара, а Bitcoin Cash подорожал на 2,04%, до 527,29 доллара.

Криптовалюта EOS выросла в цене на 2,23%, и теперь стоит по 4,76 доллара за "коин". На днях по капитализации EOS вернулась на пятое место, подвинув криптовалюту Stellar, и теперь увеличивает разрыв до 200 млн долларов. При этом Stellar падает – на 2,55%, до 0,219 доллара за "монету".

Капитализация рынка криптовалют составляет 207 млрд долларов, прибавив за 24 часа около 3 млрд долларов. Отметим, 14-15 августа за сутки она упала более, чем на 20 млрд долларов. Напомним, рыночная капитализация криптовалют за последние две недели упала более, чем на 20% и достигла минимума за 9 месяцев. На долю биткоина приходится 53,2% всего рынка – такого значения "доминирования" биткоина рынок не видел с декабря 2017 года.

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График: CoinMarketCap

Криптовалютный аналитик Вилли Ву 15 августа, оценивая второй подряд за три дня разворот биткоина к росту после падения, отметил, что тенденция к понижению цены криптовалюты может вскоре исчерпать себя, передает портал LetKnow.

"У текущего медвежьего тренда есть сильный фундамент. Тем не менее, мы восстановимся так же, как и раньше. В долгосрочной перспективе медведи не так сильны. Удивителен, однако, тот факт, что СМИ и крупные институциональные игроки говорят об этом так часто, потому что раньше над биткоином только смеялись", – заявил Ву.

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Отметим, ранее, правительство Южной Кореи объявило о планах внесения изменений в налоговое законодательство, которые закроют для криптовалютных бирж ряд льгот. Изменения в налоговое законодательство будут представлены парламенту страны и в случае получения одобрения вступят в силу с 2019 года. С учетом того, что Южная Корея традиционно является драйвером роста криптовалютного рынка, такие изменения могут оказывать продолжительное давление на курс биткоина.

Ранее стало известно, что в Европе набирают популярность биткоин-кошельки, выживленные под кожу в качестве чипов:
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Источник:

"Сегодня"

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