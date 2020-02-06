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Что будет с украинской землей: спецэфир телеканала "Украина 24"

6 февраля, 09:52

Депутаты проголосуют финальную версию законопроекта о рынке земли

В четверг, 6 февраля, в Верховной Раде Украины – очень важный день – решается судьба Закона о рынке земли.

Законопроект вызвал множество вопросов в обществе. Что будет с украинской землей? Как переубеждали депутатов поддержать закон и чего опасаются собственники паев?

Ответы на эти вопросы вы получите в спецэфире телеканала "Украина 24". Телемарафон продлится с 10:00 до 23:00. Сайт "Сегодня" ведет онлайн-трансляцию:

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Свои вопросы можете задать и вы, написав на любой мессенджер по номеру 050 324 24 24.

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Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, сколько будет стоить украинская земля после открытия рынка. Самыми ценными могут оказаться сельхозземли в Херсонской, Николаевской и Одесской областях.

В свою очередь министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявлял: купля-продажа земли будет осуществляться только в безналичной форме. Такой способ продажи потребует подтверждения происхождения денег.

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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земельная реформа рынок земли

Источник: Сегодня

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