"Киевгорстрой" ввел в эксплуатацию жилые комплексы, переданные ему от "Укрбуда"

"Киевгорстрой" ввел в эксплуатацию жилые комплексы "Солнечная ривьера", "Новомостицкий" и первые две секции ЖК "Пектораль", которые ранее принял на баланс от "Укрбуда". Об этом сообщил президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир.

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"Вопрос ввода был одним из самых острых, в домах уже живут люди, поэтому обеспечить их законную эксплуатацию крайне важно. Сегодня сделан первый, но важный шаг, три объекта получили сертификаты от ГАСКа", – написал он в Facebook.

Топ-менеджер рассказал, что компания подала документы на часть ЖК "Харьковский", а ближайшее время планирует сделать это по еще двум жилым комплексам.

"Надеюсь, что совсем скоро Кабмин выдаст распоряжение о подписании договоров Министерством обороны по четырем другим комплексам. Это позволит "Киевгорстрою" принять остальные объекты "Укрбуда", – сообщил Кушнир.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в декабре 2019 года одна из крупнейших киевских девелоперских компаний "Укрбуд", экс-президент которого Максим Микитась подозревается в организации коррупционной сделки с недвижимостью для бойцов Нацгвардии, де-факто остановила работы на своих объектах. При этом у застройщика – десятки жилых комплексов и тысячи покупателей.

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Власти решили, что недостроенные жилые комплексы корпорации "Укрбуд" будут финансироваться за счет кредитов в госбанках и нераспределенной прибыли "Киевгорстроя", которому и поручили достроить жилые дома.

Отметим, за время карантина спрос на жилье в Украине существенно сократился, а цены при этом остались неутешительными. Строительные площадки в стране замерли. За первый квартал 2018 года в эксплуатацию в Украине сдали более 1,5 млн кв. м жилья, в 2019-м – уже 2,5 млн кв. м, а в 2020-м показатель упал на 5%, до 2,3 млн кв. м. Но, как говорят эксперты, доверие к рынку недвижимости подорвал не скандал с "Укрбудом" – продажи обвалила эпидемия коронавируса.

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