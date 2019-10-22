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Афера с квартирами для Нацгвардии: ВАСК оставил Микитася за решеткой и назначил залог в 80 миллионов

22 октября, 22:57

Экс-нардепа взяли под стражу сразу в зале суда

Максим Микитась. Фото: facebook.com/maxim.mikitas

Максим Микитась. Фото: facebook.com/maxim.mikitas

Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения для бывшего народного депутата Украины VIII созыва (группа "Воля народа") и владельца ООО "Укрбуд девелопмент" Максима Микитася, подозреваемого в организации коррупционной схемы с квартирами для Нацгвардии . Ему избрали содержание под стражей с альтернативой залога 80 млн грн до 14 ноября.

"Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда решила изменить меру пресечения для бывшего народного депутата Максима Микитась, который подозревается в организации коррупционной схемы с квартирами для Нацгвардии на 80 млн грн. Ему избрали содержание под стражей до 14 ноября с альтернативой залога 80 млн грн", – сообщила пресс-служба организации "Центр противодействия коррупции" во вторник, 22 октября, вечером.

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Микитася взяли под стражу сразу в зале суда.

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Зоряна Скалецкая. Фото: facebook.com/zoryana.chernenko

Напомним, 7 октября за Максима Микитася был внесен залог в размере 5,5 млн грн, которые потребовал Антикоррупционный суд, после чего на задержанного был надет электронный браслет . В то же время прокуроры просили суд поместить экс-депутата под стражу с правом выйти под залог размером 300 млн грн.

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Источник: Интерфакс-Украина

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