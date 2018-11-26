Доставка пенсий и ограничения движения: как в случае военного положения будет работать транспорт и связь

Сегодня, 15:52

Сейчас ограничения по движению грузового транспорта тоже есть, но они связаны исключительно с погодными условиями

Фото: AFP
Фото: AFP

Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО относительно введения военного положения в Украине. Структуры, отвечающие за функционирование систем связи и транспорта объяснили, как будут работать, если Верховная Рада поддержит решение объявить военное положение в стране.

Так, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян отметил, что его ведомство готово вводить ограничения движения транспорта или переориентировать направления, если такие указания поступят от СНБО и Кабмина.

"Сейчас ограничения по движению грузового транспорта есть, но они связаны исключительно с погодными условиями. Никаких других ограничений нет. Вместе с тем, Министерство инфраструктуры находится в состоянии повышенной готовности выполнить все решения СНБО и правительства об ограничении движения транспорта или переориентации направлений в случае, когда они будут одобрены. Министерство инфраструктуры готовит соответствующие предложения, они будут рассмотрены на совещании в министерстве при участии руководства "Укравтодора", "Укрзализныци", Администрации морских портов, "Укрпошты", аэропортов", – отметил министр.

Омелян добавил, что уже усилены меры безопасности и киберзащита на критических объектах инфраструктуры Украины.

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Госспецсвязи также заявила о готовности к защите интересов Украины в киберпространстве в случае введения военного положения. Госспецсвязи также призвала руководителей государственных учреждений и предприятий критической инфраструктуры всех форм собственности "принять необходимые меры для повышения уровня защиты своих информационно-телекоммуникационных систем и информационных ресурсов".

"В случае возникновения киберугроз, нештатных ситуаций с признаками кибератак и киберинцидентов, предлагаем немедленно обращаться в Государственный центр киберзащиты Госспецсвязи и правительственной команды реагирования на компьютерные чрезвычайные события CERT-UA", – сообщили в ведомстве.

Ранее в "Укртелекоме" отмечали, что если в Украине введут военное положение, все сети операторов связи перейдут в управление специального штаба.

А национальный почтовый оператор "Укрпочта" в случае введения военного положения будет проводить выплату пенсий и пересылку почтовой корреспонденции в штатном режиме. Об этом сообщил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский.

"Мы со своей стороны будем делать все, чтобы предусмотренные законом действия были осуществлены. Однако они не будут заметны подавляющему большинству наших клиентов. Выплата пенсий и пересылка почтовой корреспонденции будет осуществляться в штатном режиме. Далее все будет зависеть от того, что и в каком формате примет Верховная Рада", – отметил Смилянский.

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Также Смилянский подчеркнул, что в случае наложения ограничений правительством Украины на почтовую связь с Россией "Укрпочта" будет их выполнять.

Напомним, сегодня, 26 ноября, в 16:00 Верховная Рада рассмотрит вопрос введения военного положения.
транспорт, Укрпочта, связь, военное положение, Омелян, Владимир Омелян

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Источники:

УНИАН, "Сегодня"

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