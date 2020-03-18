Сколько потратят на эвакуацию украинцев: названа сумма

Министерство инфраструктуры выяснило, сколько денег требуется для осуществления эвакуации украинцев авиасообщением.

"На осуществление перевозки авиатранспортом на нерегулярной основе пассажиров, которые намерены вернуться в Украину и нуждаются в эвакуации, рекомендуется выделить ассигнования из резервного фонда госбюджета на сумму 4,162 млн долларов", – сказал в среду министр инфраструктуры Владислав Криклий в ходе заседания Кабмина.

По его словам, указанная сумма рассчитана на эвакуацию 35,479 тыс. граждан Украины посредством выполнения 175 рейсов.

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В соответствии с предложением Мининфраструктуры, Кабмин поручил Минэкономики, Минфину и Мининфраструктуры в однодневный срок доработать и вынести на рассмотрение правительства проект соответствующего постановления Кабмина с вынесением на рассмотрение, "возможно, вне очереди", отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Украина в среду, 18 марта, примет 53 рейса из 12 стран, которые будут выполняться авиакомпаниями "Роза Ветров", "Азур Эйр Украина", "Международные авиалинии Украины" и SkyUp, а таже Fly Dubai, Rayanair и Austrian Airlines. Информация по рейсам оперативно обновляется.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в международном аэропорту Будапешта застряли более 20 граждан Украины, которых поместили в специальной транзитной зоне.

Посольство Украины в Германии пытается решить вопрос о возвращении домой 44 украинцев, которые застряли на немецко-польской границе.

А авиакомпания SkyUp уже начала вывозить людей из Шарм-эль-Шейха. Всего, по данным МИД, 17 марта из Египта вернулись 1,5 тыс. украинцев. В целом ожидается возвращение не менее 51 авиарейса с украинскими гражданами.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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