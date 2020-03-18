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Сколько потратят на эвакуацию украинцев: названа сумма

18 марта, 14:14

Виктория Подолянец

Для эвакуации 35,479 тыс. граждан Украины потребуется выполнить 175 рейсов

Министерство инфраструктуры выяснило, сколько денег требуется для осуществления эвакуации украинцев авиасообщением.

"На осуществление перевозки авиатранспортом на нерегулярной основе пассажиров, которые намерены вернуться в Украину и нуждаются в эвакуации, рекомендуется выделить ассигнования из резервного фонда госбюджета на сумму 4,162 млн долларов", – сказал в среду министр инфраструктуры Владислав Криклий в ходе заседания Кабмина.

По его словам, указанная сумма рассчитана на эвакуацию 35,479 тыс. граждан Украины посредством выполнения 175 рейсов.

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В соответствии с предложением Мининфраструктуры, Кабмин поручил Минэкономики, Минфину и Мининфраструктуры в однодневный срок доработать и вынести на рассмотрение правительства проект соответствующего постановления Кабмина с вынесением на рассмотрение, "возможно, вне очереди", отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Украина в среду, 18 марта, примет 53 рейса из 12 стран, которые будут выполняться авиакомпаниями "Роза Ветров", "Азур Эйр Украина", "Международные авиалинии Украины" и SkyUp, а таже Fly Dubai, Rayanair и Austrian Airlines. Информация по рейсам оперативно обновляется.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в международном аэропорту Будапешта застряли более 20 граждан Украины, которых поместили в специальной транзитной зоне.

Посольство Украины в Германии пытается решить вопрос о возвращении домой 44 украинцев, которые застряли на немецко-польской границе.

А авиакомпания SkyUp уже начала вывозить людей из Шарм-эль-Шейха. Всего, по данным МИД, 17 марта из Египта вернулись 1,5 тыс. украинцев. В целом ожидается возвращение не менее 51 авиарейса с украинскими гражданами.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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правительство граница эвакуация карантин Мининфраструктуры коронавирус Владислав Криклий Денис Шмыгаль

Источник: Интерфакс-Украина

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