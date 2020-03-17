Из-за коронавируса на границе Германии и Польши "застряли" почти полсотни украинцев

Посольство Украины в Германии пытается решить вопрос о возвращении домой 44 украинцев, которые застряли на немецко-польской границе.

Об этом заявил посол Андрей Мельник, пишет Укринформ.

По его словам, дипмиссией инициирован вопрос о создании польскими властями гуманитарного коридора.

В сложной ситуации оказались пассажиры рейсового автобуса "Кельн-Киев" компании Eurovoyage, который на польско-немецкой границе вблизи немецкого г. Франкфурт-на-Одере не был пропущен на территорию Польши польской пограничной службой ввиду введенного этим государством запрета на въезд из-за пандемии коронавируса.

Реклама

Утром 16 марта в Посольство Украины в ФРГ поступил сигнал SOS от этих граждан.

По поручению посла Мельника был немедленно установлен телефонный контакт с водителем и пассажирами автобуса, совместно рассмотрены альтернативные пути возвращения на родину. К месту, где находятся граждане (120 км от Берлина), сразу же выехал старший дипломат посольства, который на месте успокоил людей, обеспечил их питьевой водой, предоставил необходимые разъяснения, а также собрал контактные данные 44 человек для обработки вариантов их возвращения домой. В тренде Консульство Украины в Чехии закрыло двери перед соотечественниками: фото Мельник, который держит эту и другие чрезвычайные ситуации на личном контроле, заверил, что посол и консулы и далее будут работать в круглосуточном режиме для помощи нашим соотечественникам, оказавшимся в сложной ситуации.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что украинские туристы, которые сейчас находятся в Египте, должны самостоятельно планировать свое возвращение в Украину.

Ранее Министерство иностранных дел Украины сообщило, что в курортном городе Шарм-эль-Шейх на карантин перевели 750 украинских туристов. Сегодня же глава министерства Дмитрий Кулеба уточнил, что туда уже прибыл наш консул. Он проконтролирует, чтобы туроператоры выполнили обязательства и вывезли людей.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама