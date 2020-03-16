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Как вернуться в Украину из-за границы: названы варианты

16 марта, 13:26

Руслан Ровик

Глава Таможенной службы рассказал украинцам о способах возвращения из-за границы

Украинцам, которые находятся за рубежом и намерены вернуться, несмотря на закрытые границы, стоит обратить внимание на некоторые пункты пропуска, открытые для пересечения.

Об этом в своем Facebook написал глава Таможенной службы Макс Нефьодов.

В своем сообщении он объяснил, как и где можно пересечь границу Польши, Словакии, Венгрии, Молдовы, Беларуси и Румынии.

Так, из Польши можно въехать только через пункты пропуска "Рава-Русская" и "Краковец".

"Самолетом, поездом или автобусом не выйдет. Несколько автобусов стоят в очереди с польской стороны, но пока неясно, выпустят ли их поляки", – заявил Нефьодов.

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Из Словакии в Украину можно проехать через автомобильные пункты пропуска, указанные на карте Таможенной службы. Самолетом, поездом или автобусом также не выйдет.

Из Венгрии можно вернуться через автомобильные пункты пропуска, указанные на онлайн-карте, а также поездом – до полуночи 17 марта, автобусом или самолетом.

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Из Молдовы украинцы смогут вернуться через автомобильные пункты пропуска, указанные на карте, а также поездом или автобусом. Самолетом нельзя.

Из Беларуси – через автомобильные пункты пропуска, поездом, автобусом или самолетом.

Из Румынии – через автомобильные пункты пропуска, поездом, автобусом или самолетом. При этом автомобильный пункт пропуска "Солотвино" закрыт.

Указанные ограничения не касаются грузовых перевозок.

Ранее мы писали о том, что в Польше приняли решение закрыть границы с 15 марта, чтобы противодействовать распространению коронавируса.

Также сообщалось, что Украина закрыла границы для иностранцев: с 17 марта на протяжении двух недель будут закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Однако украинцы, находящиеся за границей, смогут попасть домой. Читайте подробнее, куда звонить и писать, чтобы вернуться в Украину.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Источник: Сегодня

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