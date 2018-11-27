"Тревожный рюкзак" на случай атаки: в Украине вводят спецрежим работы железной дороги

Сегодня, 13:08

Требования к сотрудникам транспорта ужесточатся, а охрана объектов инфраструктуры – усилится

Министр инфраструктуры Владимир Омелян оделся в форму. Фото: mtu.gov.ua
Министр инфраструктуры Владимир Омелян оделся в форму. Фото: mtu.gov.ua

Министр инфраструктуры Владимир Омелян поручил ввести особый режим работы железнодорожного транспорта. Об этом Омелян заявил на совещании с руководителями "Укрзализныци", "Укравтодора", Администрации морских портов Украины, Госавиаслужбы, Украэроруха и др. учреждений и организаций, находящихся в сфере управления Министерства инфраструктуры, передает пресс-служба ведомства.

Особый режим вводится в связи с объявлением военного положения в 10 областях Украины для обеспечения пропускной способности железной дороги для нужд Вооруженных сил Украины.

Также Омелян распорядился усилить охрану и оборону объектов инфраструктуры – вокзалов, железнодорожных станций, аэропортов, портов и др.

"Я даю отдельное поручение усилить охрану и оборону вокзалов, железнодорожных станций, аэропортов, портов и других объектов инфраструктуры. Также мы вводим особый режим работы железнодорожного транспорта. Он предусматривает обеспечение пропускной способности железнодорожной сети и соответствующего подвижного состава для нужд обороны в основных направлениях, определенных Генеральным штабом Вооруженных сил Украины. Также приоритетность при назначении поездов будет определяться необходимостью осуществления перевозок в условиях военного периода, по решениям военного командования", – заявил Омелян.

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Министр поручил госсекретарю Андрею Галущаку создать Оперативный штаб для взаимодействия с военным командованием и военными администрациями для обеспечения соблюдения правового режима военного положения.

"Мы работаем в штатном режиме. Никакой паники нет. Все действия взвешены и скоординированы. Готовность к защите объектов инфраструктуры и обороны государства высока. В сложившейся ситуации для нас нет ничего нового – каждое второе поколение украинцев защищает свою землю от северных соседей. Поэтому спокойно работаем, но находясь в самой степени готовности. Мы планируем по швейцарскому образцу ввести активное участие сотрудников сферы транспорта в территориальной обороне. У каждого наготове должен быть "тревожный рюкзак" с трехдневным запасом всего необходимого и четкое понимание его действий в случае атаки врага", – подчеркнул Омелян.

Напомним, ранее  сайт "Сегодня" разобрался, как усиление российской агрессии и военное положение повлияет на экономику Украины. Эксперты предупреждают: паника представляет для экономики большую опасность, чем само военное положение. А вот долгосрочные последствия в настоящее время прогнозировать невозможно. 

Военное положение в Украине вводится в десяти областях, прилегающих к российской границе либо к Азовскому и Черноморскому регионам. Ранее был опубликован текст закона "О введении военного положения в Украине".
транспорт, железная дорога, инфраструктура, военное положение, Омелян, Владимир Омелян

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Источник:

"Сегодня"

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