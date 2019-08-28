Украинские трассы будут строить по-новому: что изменится

Новые изменения в ГСН начнут действовать с сентября 2019 года

Новые изменения в Государственные строительные нормы (ГСН) по проектированию дорог общего пользования вступят в силу 1 сентября 2019 года. Об этом в среду, 28 августа, информирует пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

"Эти нормы вводят ряд важных изменений в обустройстве безопасных и качественных трасс, как в Европе, и являются обязательными. Они… распространяются на строительство новых, реконструкцию и капремонт существующих дорог вне населенных пунктов", – говорится в сообщении.

Замглавы Минрегиона Лев Парцхаладзе заявил, что главная цель новых изменений – повышение безопасности на дорогах и улучшение качества дорожного покрытия (асфальтобетона).

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По его словам, новшества дают возможность сужать крайние левые полосы на крупнейших трассах и делать более безопасной остановочная полосу, проектировать противоослепляющие экраны, а также шумовые полосы, которые помогают водителям не засыпать за рулем.

"Эти нормы рекомендуют устраивать SOS-станции на трассах для первой помощи в случае различных чрезвычайных ситуаций, делать разрывы ограждения для быстрого проезда спецтехники и многие другие изменения", – отметил Парцхаладзе.

Он добавил, что новшества коснутся и качества дорожного покрытия, они предусматривают использование геосинтетиков и модифицированных битумов для асфальтобетонных дорог, а также специальных перегружателей асфальтобетонной смеси.

Новости "Сегодня" писали, что 1 сентября 2018 года вступили в силу новые ГСН по проектированию улиц и дорог в населенных пунктах.

В июле 2019 года сообщалось, что в проекте новых изменений в ГСН "Улицы и дороги населенных пунктов", в которые ранее внесли предложение о классификации улиц по функциональному назначению, появился пункт, предоставляющий возможность устраивать наземные пешеходные переходы с "косой зеброй" под углом к тротуару до 70 градусов.

Кроме того, в Украине разрешат размещение парковок на кровлях общественных зданий и сооружений. Речь идет о тех крышах, которые уже приспособлены для хозяйственного использования.

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