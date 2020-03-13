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"Укрзализныця" отменила четыре международных поезда

13 марта, 13:51

Виктория Подолянец

Из-за коронавируса приостановлено железнодорожное сообщение со Словакией, которая закрыла границы

По решению Словацкой Республики с 7 утра 13 марта приостановлено пассажирское железнодорожное сообщение с этой страной. Об этом рассказали в пресс-службе "Укрзализныци".

Отменены следующие поезда:

  • № 960/961 Кошице – Мукачево;
  • № 962/963 Кошице – Мукачево;
  • № 8860/8863 Чиерна над Тисой – Чоп;
  • № 8862/8861 Кошице – Чоп;
  • безпересадочный вагон Укрзализныци № 26/382 Киев – Кошице.

"Продажа билетов на отмененные поезда приостановлена. А возврат средств на ранее приобретенные проездные документы проводится в билетных кассах "Укрзализныци" согласно действующим нормативно-правовыми актами и правилами", – сообщили в пресс-службе.

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Иные международные поезда и поезда внутреннего сообщения курсируют по графику, добавили в "Укрзализныце".

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Напомним, с 13 марта Словакия из-за распространения коронавируса в Европе ограничила пропуск граждан на свою территорию. Автобусное сообщение со страной приостановлено. Разрешение на въезд будет предоставляться только гражданам Словакии.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что на 19 вокзалах в Украине обустроили медпункты с необходимым оборудованием и противоэпидемическими средствами для пассажиров с подозрением на коронавирус.

Также мы писали о том, что из-за коронавируса в Украине ввели карантин. Пока закрыли школы и ограничили массовые собрания, в будущем могут ограничить передвижения по стране.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Укрзализныця Словакия эпидемия поезда вирус границы пассажиры коронавирус билеты на поезд

Источник: Сегодня

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