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В Словакии закрыли границу для туристов и ввели ограничения внутри страны

13 марта, 11:37

Денис Беспалов

Разрешение на въезд будет предоставляться только гражданам Словакии

С 13 марта Словакия из-за распространения коронавируса в Европе ограничила пропуск граждан на свою территорию. Автобусное сообщение со страной приостановлено. Об этом в Twitter сообщила Новая таможня.

"Официально! С сегодняшнего дня, 13 марта, с 8:00 утра Словакия ограничила пропуск на свою территорию. Разрешение на въезд будет предоставляться только гражданам Словакии и лицам, имеющим документы на постоянное или временное проживание на территории Словацкой Республики", - говорится в сообщении.

По данным издания SME, власти Словакии объявили о закрытии аэропортов. Все три аэропорта с международными рейсами – Братислава, Кошице и Попрад – будут закрыты для пассажиров, но останутся открытыми для частных и грузовых рейсов.

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Кроме того, частично останавливается движение поездов и автобусов международного сообщения через Словакию. Эксплуатация внутренних железнодорожных рейсов будет происходить в режиме праздничных дней.

Все, кто вернется из-за границы, должны будут перейти на домашний карантин на 14 дней.

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Правительство решило закрыть школы, бары, горнолыжные центры и аквапарки. Торговые центры будут закрыты в течение ближайших выходных, открыты только продуктовые магазины и аптеки.

Все органы власти будут работать по ограниченному графику – 3 часа в день.

Чрезвычайные меры будут действовать 14 дней.

Как известно, в Украине введен общенациональный карантин.

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Словакия граница коронавирус

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