Медпункты и изоляторы: на вокзалах в Украине "готовятся" к коронавирусу

Компания закупила также защитные халаты и средства для дезинфекции

На 19 вокзалах в Украине обустроили медпункты с необходимым оборудованием и противоэпидемическими средствами для пассажиров с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Персоналу уже провели инструктажи, подготовили средства индивидуальной защиты и специальные помещения на вокзалах на случай выявления людей с симптомами респираторных заболеваний.

Медпункты есть на станции Киев-Пассажирский, Чоп, Хмельницкий, Ивано-Франковск, Коломыя, Сумы, Херсон, Ужгород, Львов, Полтава-Южная, Винница, Жмеринка, Казатин, Николаев, Черновцы, Харьков, Одесса, Днепр, им. Т. Шевченко.

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Кроме того, на пяти вокзалах организовали помещение для временной изоляции людей с симптомами респираторных заболеваний. Это вокзалы станций Запорожье-1, Ровно, Тернополь, Фастов и Белая Церковь.

Также "Укрзализныця" закупила 10 тыс. респираторов, 25 тыс. смотровых перчаток и более тысячи защитных очков. Еще закупают антисептики для рук, дезинфицирующие средства и защитные халаты.

Напомним, ранее мы писали, что на границах Украины с ЕС в связи с распространением коронавируса в Европе ввели дополнительные меры контроля : водителям и пассажирам начали измерять температуру.

Также мы писали, что будут делать с заболевшими.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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