"Укрзалізниця" вводит политику нулевой толерантности к алкоголю в рабочее время

Теперь каждого сотрудника перед началом и в разгар рабочего дня проверяют на алкотестере. Это новшество – часть масштабной стратегии безопасности предприятия, пояснили в УЗ. Первыми новации стали тестировать на территории филиала "Юго-Западная железная дорога"

"Укрзалізниця" не прекращает удивлять. Каждая новая инициатива предприятия – это ломка стереотипов. Проблемы, на которые не обращали внимания годами, теперь решаются. Эффективно, оперативно и нестандартно.

Современные безопасные пешеходные переходы через пути с интеллектуальной системой оповещения о приближающемся поезде, высокие ограждения вдоль железной дороги на участках, пересекающих территорию населенных пунктов – эти меры стали основой масштабной стратегии безопасности, принятой железной дорогой два года назад. Таким прогрессивным способом в УЗ решили бороться с пешеходами, нарушающими правила перехода через пути. Дальше – больше.

Бороться с нарушителями принялись и внутри предприятия. В частности, объявили войну употреблению алкоголя на рабочем месте. И опять же – избрали для этого современный способ: выявлять выпивох будут с помощью алкотестеров. Первыми протестировать новшество взялись в региональном филиале "Юго-Западная железная дорога".

Выпил – к работе не допущен

Начали с себя – установили алкотестеры на проходных в главном офисе филиала, чтобы отсеивать подвыпивших сотрудников до того, как они приступят к выполнению своих обязанностей. Затем, вооружили ими представителей инспекции, которая следит за соблюдением трудовой дисциплины среди железнодорожников. Теперь кроме традиционного инструктажа перед началом смены, работников путей дополнительно будут проверять на наличие алкоголя в организме, в том числе посреди и в конце рабочего дня. Выпивших будут отстранять от работы сразу же.

Проверки проводят сертифицированным алкотестером. Максимально допустимое количество спиртного в крови – 0,2 промилле. Это норма, как и для автомобилистов. Но для работника железной дороги в идеале, чтобы на приборе показывало ноли.

В ЮЗЖД пояснили, ужесточение контроля за соблюдением трудовой дисциплины на предприятии – не просто прихоть. Таким образом планируют максимально повысить безопасность железнодорожных перевозок и сократить статистику смертности как среди сотрудников УЗ, так и среди населения. Ведь сейчас статистика такова: больше чем в половине всех несчастных случаев на железной дороге виновно спиртное.

Цифры. Из 200 несчастных случаев, произошедших на территории регионального филиала "Юго-Западная железная дорога" в 2018 году, 119 закончились летально. В 70 случаях погибшие были пьяны. В 2019 году у 40 из 55 погибших на железной дороге в крови обнаружили спиртное.

"Вопрос безопасности на железной дороге – приоритет №1 для нас. Мы перевозим десятки тысяч пассажиров, сотни тысяч тонн грузов ежедневно. Качество и безопасность этих перевозок напрямую зависят от состояния людей, которые это выполняют", - прокомментировал внедрение проверок алкотестером Роман Веприцкий, директор регионального филиала "Юго-Западная железная дорога".

Между тем, статистика смертности среди сотрудников железной дороги по причине спиртного ужасает не меньше. По информации начальника службы охраны труда регионального филиала "Юго-Западная железная дорога" Аллы Лазько, только за первое полугодие 2019-го на территории регионального филиала "Юго-Западная железная дорога" произошло 4 несчастных случая, 3 из которых – с летальным исходом.

"В феврале погиб 33-летний мастер-путевой. Трагедия случилась на станции Киев-Волынский. Он, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, сидел на путях и был сбит проходящим поездом. В апреле уже на станции Шепетовка был найден мертвым монтер пути. Смерть наступила вследствие острого отравления алкоголем, в его крови обнаружили 4,8% спиртного. А спустя неделю на станции Сухолесы Казатинской дирекции погиб составитель поездов – его зажало между вагонами и платформой. Экспертиза показала наличие 2,63% алкоголя в его крови", – рассказала Алла Лазько.

Виноват пьяный сотрудник – уголовную ответственность несет его руководитель

Контроль за соблюдением трудовой дисциплины усилили еще и потому, что с 21 июля вступила в действие законодательная норма, по которой ответственность за все несчастные случаи на железной дороге при участии сотрудников, в том числе в состоянии алкогольного опьянения – теперь ложится на руководителя. Причем ответственность – уголовная. Речь идет о сроке до 7 лет лишения свободы, в зависимости от сложности чрезвычайного происшествия.

Раньше проконтролировать состояние сотрудника было достаточно непросто. Как и доказать очевидный факт наличия алкоголя в его крови. Как пояснили в УЗ, даже когда с первого взгляда было понятно, что человек пьян, заставить его сдать анализы, чтобы подтвердить это документально, было невозможно. В этом случае его права защищал Гражданский кодекс.

"Мы составляли акт и отстраняли подвыпившего сотрудника от работы. А на следующий день он приносил справку, что был трезв и начинал отстаивать свои права в судах. Теперь наличие или отсутствие алкоголя в крови фиксирует алкотестер", – отметила Алла Лазько.

И это – первый шаг на пути к переходу на европейскую модель управления рисками, которая начнет действовать в следующем году, говорят в "Укрзалізниці". Суть ее заключается в том, что УЗ, как предприятие-работодатель, создает все необходимые условия для безопасной работы своих сотрудников, информирует их абсолютно обо всех существующих рисках, а дальше – они сами несут ответственность за свою безопасность и следят за состоянием своего здоровья.

На предприятии убеждены, что такие превентивные меры сработают намного эффективней в пользу сухого закона, чем разъяснительные беседы или даже штрафы.

Сотрудники регионального филиала "Юго-Западная железная дорога" новые методы контроля сначала восприняли с недоумением, некоторые даже высказывали возмущение. Однако большинство все же отнеслось к новшествам с пониманием, ведь осознают свою ответственность за жизнь и здоровье других людей.

Со временем рейды с алкотестерами будут проводить и на территории других филиалов железной дороги.

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