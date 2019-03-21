Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,17
30,85
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости транспорта

В аэропортах Тбилиси и Батуми "переименовали" украинские города

Сегодня, 22:41

Теперь на табло вместо Kiev пишется Kyiv, вместо Kharkov – Kharkiv, вместо Lvov-Lviv, а вместо Odessa – Odesa

Фото: tbilisiairport.com
Фото: tbilisiairport.com.
В аэропортах Тбилиси и Батуми "переименовали" украинские города //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/3ee/146/5c93ee146a677.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/3ee/146/5c93ee146a677.jpg Транспорт Теперь на табло вместо Kiev пишется Kyiv, вместо Kharkov - Kharkiv, вместо Lvov-Lviv, а вместо Odessa - Odesa

В международных аэропортах Тбилиси и Батуми изменили правописание украинских городов. Речь идет о транскрипции названий городов латинскими буквами, передает "Грузия.Online".

В управляющей компании международных аэропортов Тбилиси и Батуми "ТАВ Джорджия" пояснили, что они уже изменили названия, и на табло вместо Kiev пишется Kyiv, вместо Kharkov – Kharkiv, вместо Lvov-Lviv, а вместо Odessa – Odesa, говорится в сообщении.

Напомним, в октябре 2018 года Министерство иностранных дел Украины вместе с Центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine начало онлайн кампанию #CorrectUA, которая имеет целью популяризацию написания латинскими буквами названий городов, в том числе столицы Украины- #KyivNotKiev, #KharkivNotKharkov, #LvivNotLvov, #OdesaNotOdessа.

Накануне две крупные воздушные гавани – главные аэропорты Турции и Румынии – привели написание столицы Украины в соответствие с украинской, а не русской транслитерацией. Как сообщили министерстве иностранных дел Украины 20 марта, теперь Киев на табло в этих аэропортах будет указываться как Kyiv, а не Kiev.

Ранее в этом месяце аналогичное решение приняла администрация главная воздушная гавань Литвы – Международный аэропорт Вильнюса.

Кроме того, в прошлом месяце стало известно, что к "украинизации" Киева присоединились аэропорты двух других европейских столиц – Таллина и Будапешта. 

Также сообщалось, что писать Kyiv вместо Kiev при указании рейсов решили в лондонском Международном аэропорту Лутон.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Грузия, аэропорт, табло, Батуми, название, аэропорты, Тбилиси, правописание

Вы сейчас просматриваете новость " В аэропортах Тбилиси и Батуми "переименовали" украинские города". Другие Новости транспорта смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Президент Грузии отказалась общаться на русском с азербайджанцами

Вчера, 23:52

При этом президент отметила важность сохранения азербайджанского языка и культуры

Бухарест и Стамбул "переименовали" столицу Украины

Вчера, 19:38

Международные аэропорты Ататюрка и Анри Коанда присоединились к кампании #KyivNotKiev

Украинский лоукостер запускает новые рейсы в четыре страны

Вчера, 12:35

Четыре новых рейса будут осуществляться из Харькова и еще один – из Запорожья

В Грузии стартуют масштабные учения НАТО

18 марта, 10:27

В маневрах примут участие более 350 военнослужащих из 21 страны Альянса и трех стран-партнеров

Продолжение скандала: Иван Ургант извинился за Жанну Бадоеву

Тигран Кеосаян станет отцом в пятый раз

Стали известны истинные причины развода Ани Лорак

Раскрыла все карты: Настя Каменских рассказала о беременности

Светличная: «У нас с Андреем Мироновым была единственная ночь»

Николай Цискаридзе удивил признанием о своем биологическом отце

Внук Карбышева потребовал возбудить дело против Comedy Woman

54-летняя Моника Беллуччи покорила внешним видом

Заворотнюк объяснила, почему назвала новорожденную дочь Милой

8 убийственных ошибок на кухне в интерьере
Загрузка...

Как самому накопить себе на хорошую пенсию: советы экспертов

Эксперты советуют сделать упор на депозиты в валюте и в гривне

Штрафы повысят в 10 раз: какие новшества готовят для водителей

19 марта, 07:51

В Раде зарегистрировали два новых законопроекта с ужесточением некоторых норм

Почему в Украине настолько дорогая еда: цены давно сравнимы с ЕС

19 марта, 07:19

Цены на ряд продуктов в Украине уже выше, чем за рубежом

Какой теперь будет школа: предметы по выбору для школьников и педагогическая интернатура для учителей

19 марта, 07:00

Педагоги уйдут от стандартов, ученики смогут заниматься дома и сдавать тесты дважды в год

Терехова, Харитонов и другие артисты, доживающие дни в нищете

"Никто тебе не поможет": в Киеве напали на звезду Евровидения

Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне