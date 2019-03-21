В аэропортах Тбилиси и Батуми "переименовали" украинские города
Теперь на табло вместо Kiev пишется Kyiv, вместо Kharkov – Kharkiv, вместо Lvov-Lviv, а вместо Odessa – Odesa
В международных аэропортах Тбилиси и Батуми изменили правописание украинских городов. Речь идет о транскрипции названий городов латинскими буквами, передает "Грузия.Online".
В управляющей компании международных аэропортов Тбилиси и Батуми "ТАВ Джорджия" пояснили, что они уже изменили названия, и на табло вместо Kiev пишется Kyiv, вместо Kharkov – Kharkiv, вместо Lvov-Lviv, а вместо Odessa – Odesa, говорится в сообщении.
Напомним, в октябре 2018 года Министерство иностранных дел Украины вместе с Центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine начало онлайн кампанию #CorrectUA, которая имеет целью популяризацию написания латинскими буквами названий городов, в том числе столицы Украины- #KyivNotKiev, #KharkivNotKharkov, #LvivNotLvov, #OdesaNotOdessа.
Накануне две крупные воздушные гавани – главные аэропорты Турции и Румынии – привели написание столицы Украины в соответствие с украинской, а не русской транслитерацией. Как сообщили министерстве иностранных дел Украины 20 марта, теперь Киев на табло в этих аэропортах будет указываться как Kyiv, а не Kiev.
Ранее в этом месяце аналогичное решение приняла администрация главная воздушная гавань Литвы – Международный аэропорт Вильнюса.
Кроме того, в прошлом месяце стало известно, что к "украинизации" Киева присоединились аэропорты двух других европейских столиц – Таллина и Будапешта.
Также сообщалось, что писать Kyiv вместо Kiev при указании рейсов решили в лондонском Международном аэропорту Лутон.
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