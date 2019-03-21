В аэропортах Тбилиси и Батуми "переименовали" украинские города

Теперь на табло вместо Kiev пишется Kyiv, вместо Kharkov – Kharkiv, вместо Lvov-Lviv, а вместо Odessa – Odesa

Фото: tbilisiairport.com.

В аэропортах Тбилиси и Батуми "переименовали" украинские города //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/3ee/146/5c93ee146a677.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/3ee/146/5c93ee146a677.jpg 2019-03-21T22:41:00+02:00 Транспорт Теперь на табло вместо Kiev пишется Kyiv, вместо Kharkov - Kharkiv, вместо Lvov-Lviv, а вместо Odessa - Odesa

В международных аэропортах Тбилиси и Батуми изменили правописание украинских городов. Речь идет о транскрипции названий городов латинскими буквами, передает "Грузия.Online".

В управляющей компании международных аэропортов Тбилиси и Батуми "ТАВ Джорджия" пояснили, что они уже изменили названия, и на табло вместо Kiev пишется Kyiv, вместо Kharkov – Kharkiv, вместо Lvov-Lviv, а вместо Odessa – Odesa, говорится в сообщении.

Напомним, в октябре 2018 года Министерство иностранных дел Украины вместе с Центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine начало онлайн кампанию #CorrectUA, которая имеет целью популяризацию написания латинскими буквами названий городов, в том числе столицы Украины- #KyivNotKiev, #KharkivNotKharkov, #LvivNotLvov, #OdesaNotOdessа.

Накануне две крупные воздушные гавани – главные аэропорты Турции и Румынии – привели написание столицы Украины в соответствие с украинской, а не русской транслитерацией. Как сообщили министерстве иностранных дел Украины 20 марта, теперь Киев на табло в этих аэропортах будет указываться как Kyiv, а не Kiev.

Ранее в этом месяце аналогичное решение приняла администрация главная воздушная гавань Литвы – Международный аэропорт Вильнюса.

Кроме того, в прошлом месяце стало известно, что к "украинизации" Киева присоединились аэропорты двух других европейских столиц – Таллина и Будапешта.

Также сообщалось, что писать Kyiv вместо Kiev при указании рейсов решили в лондонском Международном аэропорту Лутон.

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