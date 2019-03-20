Бухарест и Стамбул "переименовали" столицу Украины

Международные аэропорты Ататюрка и Анри Коанда присоединились к кампании #KyivNotKiev

Фото: facebook.com/CGUinIstanbul.

Бухарест и Стамбул "переименовали" столицу Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/278/566/5c927856617a3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/278/566/5c927856617a3.jpg 2019-03-20T19:38:00+02:00 Украина Международные аэропорты Ататюрка и Анри Коанда присоединились к кампании #KyivNotKiev

Две крупные воздушные гавани – главные аэропорты Турции и Румынии – привели написание столицы Украины в соответствие с украинской, а не русской транслитерацией.

Как сообщили министерстве иностранных дел Украины 20 марта, теперь Киев на табло в этих аэропортах будет указываться как Kyiv, а не Kiev.

"В Международный День счастья у нас есть невероятные новости из Стамбула и Бухареста. С сегодняшнего дня одни из главных воздушных ворот мира – международный аэропорт Ататюрка (общий пассажиропоток которого в год составляет более 60 млн человек) и международный аэропорт Бухареста имени Анри Коанда – начали использовать #KyivNotKiev! Уверенное и успешное движение проекта #CorrectUA, ведь миллионы пассажиров со всего мира будут встречать единое корректное название нашей столицы латиницей #Kyiv", – написано на странице дипведомства в Facebook.

В связи с этим на Facebook-странице генерального консульства Украины в Стамбуле поделились снимками из аэропорта им. Ататюрка с обновленным названием столицы Украины, а также письмом от президента компании TAV Airports, которая выполняет функции оператора турецких аэропортов, Сани Шенера.

Письмо Сани Шенера

Глава посольства Украины в Румынии Александр Банков также выложил на своей странице фотографии из аэропорта Бухареста, подтверждающие "украинизацию" Киева, поблагодарив его администрацию за такой шаг.

Таким образом, эти города присоединились к остальным, которые тоже решили писать название украинской столицы верно.

Напомним, что ранее в этом месяце аналогичное решение приняла администрация главная воздушная гавань Литвы – Международный аэропорт Вильнюса.

Кроме того, в прошлом месяце стало известно, что к "украинизации" Киева присоединились аэропорты двух других европейских столиц – Таллина и Будапешта.

Также сообщалось, что писать Kyiv вместо Kiev при указании рейсов решили в лондонском Международном аэропорту Лутон.

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