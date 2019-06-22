В скандале с лицензией SkyUp открылась любопытная деталь

Женщина, которая якобы обратилась в суд против авиакомпании, сделала неожиданное заявление

Фото: SkyUp Airlines / Facebook.

После решения Барышевского районного суда Киевской области, который решил приостановить действие лицензии авиакомпании SkyUp Airlines, жительница города Барышевка Пасенко, указанная истицей в постановлении, заявила, что не писала обращения в суд.

Об этом она рассказала журналистам программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект Радио Свобода и телеканала UA: Первый).

По словам женщины, она никогда не была клиентом компании, а на прямой вопрос, подавала ли она иск против SkyUp, ответила отрицательно и сообщила, что уже обратилась в полицию с заявлением.

"Я иск написала, что я туда (в суд – ред.) не обращалась и не пользовалась услугами (авиакомпании – ред.)", – заявила Пасенко.

Полиция приняла обращение женщины – оно зарегистрировано в Барышевском отделении полиции в Киевской области.

Напомним, ранее Государственная авиационная служба обратилась за разъяснением в Барышевский районный суд Киевской области. В ведомстве попросили разъяснить, почему постановление предусматривает лишение SkyUp лицензии, а с другой стороны, истцу было в удовлетворении заявления до решения дела по существу.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Министерству инфраструктуры обеспечить защиту клиентов SkyUp, а Минюсту – подготовить официальные письма о сложившейся ситуации ко всем органам судебной власти.

А сам министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян ультимативно отреагировал на решение суда по SkyUp и заверил, что авиакомпания продолжит работу.

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