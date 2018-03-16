В Украине хотят ввести черный список компаний, которые халтурят на ремонте дорог

На днях премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в Украине пройдет проверка качества дорог, и "Укравтодор" и Мининфраструктуры подготовили законопроект о черном списке дорожников, которые схалтурили при выполнении работ. Об этом премьер рассказал в эфире "112 Украина".

"Сейчас уже "Укравтодор" с Мининфраструктуры подготовили закон о черном списке строительных организаций, которые некачественно выполняют свои работы. То есть фактически будет создан список запрета для тех организаций, которые себя дискредитировали с точки зрения качества", – заявил Гройсман.

Напомним, Кабинет министров Украины утвердил пять дополнительных бюджетных программ ремонта и строительства дорог на 2018 год, сообщил и.о. главы "Укравтодора" Славомир Новак.

При этом основная бюджетная программа на 6,6 млрд грн предусматривает продолжение работ на тех участках дорог, которые начали ремонтировать в прошлом году.

Как известно, дороги в Украине изношены на 95-97%. В 2017 году "Укравтодор" восстановил порядка 2000 км – около 1% от всей протяженности трасс. Такими темпами стране не хватит и 100 лет, чтобы восстановить все дорожное покрытие. Кроме того, трассы нуждаются в ежегодном ремонте. Ранее сайт "Сегодня" узнал, как Украине построить качественные трассы раз и навсегда.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман также пообещал, что строить дороги в Украине будут по-новому: