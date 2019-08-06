В авиакомпании сообщили, что рейсы запускаются с ноября и будут осуществляться дважды в неделю

Фото: Wizz Air / Facebook

Известный лоукостер открывает рейсы из Одессы в шесть городов Евросоюза https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/wizz%20air https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/wizz%20air 2019-08-06T16:44:00+03:00 Транспорт В авиакомпании сообщили, что рейсы запускаются с ноября и будут осуществляться дважды в неделю

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air, в марте открывшая рейсы по маршруту Киев – Бремен (Германия), с ноября 2019 года запустит рейсы из Одессы в Будапешт (Венгрия), Берлин (Германия), Братиславу (Словакия), Вроцлав, Катовице и Гданьск (все – Польша).

Об этом сообщила менеджер по корпоративным коммуникациям Wizz Air Паулина Госк на пресс-конференции в Одессе.

По ее словам, рейсы начнут выполнять с начала ноября и будут осуществляться дважды в неделю.

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Госк также добавила, что с 28 октября запускают рейсы из Львова в Ларнаку (Кипр).

Новости "Сегодня" сообщали, что в марте 2019 года Wizz Air объявила об открытии нового рейса из Киева в Лейпциг (Германия). Рейсы по новому маршруту начали выполнять с 5 июля.

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Кроме того, эта авиакомпания возобновила выполнение рейсов из Киева в Люблин (Польша) с 30 июня.

А с 20 октября Wizz Air увеличит частоту выполнения рейсов из международного аэропорта "Львов" имени Данилы Галицкого в Словакию, Польшу и Германию на зиму 2019-2020 годов.

Напомним, ранее эксперты объяснили, как лоукостеры "накручивают" цены билетов за счет дополнительных услуг:

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