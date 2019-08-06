Известный лоукостер открывает рейсы из Одессы в шесть городов Евросоюза

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air, в марте открывшая рейсы по маршруту Киев – Бремен (Германия), с ноября 2019 года запустит рейсы из Одессы в Будапешт (Венгрия), Берлин (Германия), Братиславу (Словакия), Вроцлав, Катовице и Гданьск (все – Польша).
Об этом сообщила менеджер по корпоративным коммуникациям Wizz Air Паулина Госк на пресс-конференции в Одессе.
По ее словам, рейсы начнут выполнять с начала ноября и будут осуществляться дважды в неделю.
Госк также добавила, что с 28 октября запускают рейсы из Львова в Ларнаку (Кипр).
Новости "Сегодня" сообщали, что в марте 2019 года Wizz Air объявила об открытии нового рейса из Киева в Лейпциг (Германия). Рейсы по новому маршруту начали выполнять с 5 июля.
Кроме того, эта авиакомпания возобновила выполнение рейсов из Киева в Люблин (Польша) с 30 июня.
А с 20 октября Wizz Air увеличит частоту выполнения рейсов из международного аэропорта "Львов" имени Данилы Галицкого в Словакию, Польшу и Германию на зиму 2019-2020 годов.
Напомним, ранее эксперты объяснили, как лоукостеры "накручивают" цены билетов за счет дополнительных услуг:
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк