Зеленский мечтает о государственной авиакомпании с парком самолетов от "Антонова"

На фоне тревожных для гражданской авиации новостей президент Владимир Зеленский заявил о желании создать государственную авиакомпанию с самолетами, которые будут производиться госпредприятием "Антонов". Об этом он сказал в интервью для фильма, посвященного первому году своего пребывания в должности главы государства.

Глава государства отметил, что сейчас готовится программа по развитию отечественного авиастроения.

"Первое – мы должны создать государственную авиакомпанию. Это моя мечта – сделать современную государственную авиакомпанию на уровне Turkish Airlines и Singapore Airlines. Государство готово выделить на это деньги, чтобы мы построили национального государственного авиаперевозчика. Мы построим и государственную авиакомпанию, и сделаем заказ нашему государственному "Антонову" и привлечем много рабочих мест под это", – сказал он.

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При этом президент отметил, что на данный момент ГП "Антонов" пока что находится не в лучшем состоянии.

"Антонов" – большое предприятие, большое количество рабочих мест. Ни одного самолета не построили за последние годы. Я не понимаю, почему на внутренних рейсах не летают наши самолеты", – сказал он.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что из-за пандемии коронавируса в Европе отменили множество рейсов и закрыли аэропорты, а авиационное сообщение в целом снизилось на 65%.

Однако до начала пандемии Министерство инфраструктуры зарегистрировало в парламенте законопроект № 2425, которым хочет освободить авиаперевозки внутри Украины от оплаты налога на добавленную стоимость.

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Сайт "Сегодня" также рассказывал о том, что самолеты авиакомпании "Авиалинии Антонова" "Мрия" и "Руслан" зафрахтованы до середины мая. Они занимаются доставкой гуманитарных грузов, которые необходимы странам ЕС в борьбе с пандемией COVID-19.

Тем временем в конструкторском бюро "Антонов" жалуются на нехватку рабочих:

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